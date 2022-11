Como ficará os preços da gasolina e das conta de casa em 2023?

Mais um ano está prestes a encerrar, conseguimos passar pela pandemia do Covid-19, crise de preços, mas como será que isso ficará em 2023? Será que terá mudanças no valor da gasolina, alimentação, conta de luz e água, pois fazem parte das despesas básicas de qualquer ser humano.

Com a troca de governo do país de Jair Bolsonaro para Lula, os brasileiros criaram uma expectativa e estão querendo entender como funcionarão em relação aos preços dos alimentos, gasolina, remédio, pois o maior medo do brasileiro é esses ítens básicos sofrerem aumento, já que ainda possuem muitas famílias que estão se estabilizando.

Salário mínimo em 2023

O correto do salário mínimo é que seja definido acima da inflação, mas isso é muito difícil de acontecer, por isso muitos duvidam. Entretanto, na campanha do presidente que foi eleito, Lula, colocou esse tópico como um dos primeiros: salário mínimo acima da inflação em 2023. A equipe do PT deseja aumentar o salário para que o brasileiro consiga se manter e manter a sua família, pois desde 2019 não houve aumento no salário devido a crise que o mundo estava passando com a pandemia.

Wellington Dias (PT) foi o senador eleito para o Ministério da Fazendo, compartilhou a informação que o salário mínimo do brasileiro deve crescer em 1,3% ou 1,4% acima da inflação, por isso o valor do salário mínimo em 2023 pode chegar a 1.319, tendo um aumento de R$ 107 em relação ao salário atual.

Todo esse processo gerará 6 bilhões para a equipe petista.

Contas de casa em 2023

Neste ano de 2022 a conta de luz já chegou a 24% de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas a previsão para 2023 segundo um especialista que foi entrevistado pelo portal G1, a cobrança das contas de casa não terá um aumento expressivo.

Além disso, para o ano que vem a expectativa é que permaneça abaixo de 10% as contas residenciais. A TR Soluções analisou que em 2023 as tarifas podem ficar estáveis e uma redução média chegando a 0,2%.

Combustível em 2023

O combustível teve um grande aumento neste ano e a previsão para 2023 não é tão boa para a população torcia pela troca de governo. Isso porque a Petrobras calcula os preços conforme a Política de Paridade Internacional. Todas as projeções desse mercado não dão no final uma boa pontuação para o barril de petróleo nos comércios.

Logo no início do ano de 2023, basicamente no mês de fevereiro, foi informado que a Europa vai deixar de exportar derivados russos, isso devido às novas regras da União Europeia fazendo oposição a Moscou. Tudo isso engloba o desafio que a equipe econômica terá em 2023 para cumprir com suas promessas.

