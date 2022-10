Super novidade chegará em breve no WhatsApp!

Uma nova mudança vira para deixar o seu WhatsApp de cara nova! A nova mudança refere-se a chats em grupo, onde os usuários poderão ver as fotos dos outros participantes na área de chat, assim como já acontece em outros aplicativos de mensagens.

De acordo com informações reveladas pelo site WABetaInfo, o novo recurso já foi visto parcialmente na versão 22.18.0.72 do beta para iPhone (iOS). Assim, em uma futura atualização do mensageiro da Meta, as fotos do perfil dos participantes aparecerão nos grupos junto com as mensagens. A adição é apenas uma questão visual, pois não muda nada na funcionalidade dos grupos, entretanto, as imagens podem ser úteis quando se trata de reconhecer mais facilmente quem enviou mensagens, ou mesmo ajudar em casos de contatos duplicados.

Na captura de tela abaixo, você pode ver que as imagens do perfil dos usuários aparecerão em formato circular e estarão ao lado do balão dos textos do bate-papo, semelhante ao que acontece no Instagram e Messenger.

De acordo com o que foi revelado até agora, nos casos de usuários que não têm nenhuma foto do perfil ou que mudaram a visibilidade da imagem através de configurações de privacidade, o ícone de perfil padrão aparecerá e será colorido usando a mesma cor do nome do contato.

Mudança em desenvolvimento

Vale notar que a opção que mostra as fotos dos usuários em mensagens em grupo ainda está em desenvolvimento e ainda não foi divulgada ao público em geral. Além disso, as informações e datas sobre a divulgação da atualização ainda não foram divulgadas, nem mesmo se a mudança realmente atingirá a todos.

Lembre-se que esta semana, o WhatsApp também começou a testar um recurso que permite que as imagens fiquem embaçadas (como vamos destacar no final da notícia).

E quanto a você? Você acha que a mudança nas conversas em grupo pode ajudar ou atrapalhar? Compartilhe sua opinião nos comentários!

Mais informações a respeito do WhatsApp

Nova função de desficar imagens

A WhatsApp está testando uma ferramenta que irá permitir desfocar as imagens antes de enviá-las em conversas. O recurso pode ser útil para ocultar partes específicas de uma imagem que serão compartilhadas, tais como partes de uma impressão ou mensagens sensíveis. Em testes realizados pelo TechTudo, a ferramenta estava disponível nas versões Web e iPhone (iOS), mas não havia sido lançada no programa do mensageiro para Desktop e Android.

Veja, abaixo, como desfocar as imagens no WhatsApp no computador e no celular:

Abra uma conversa e toque no ícone de “+”. Então, selecione a opção “Fotos e vídeos” Escolha a foto desejada na galeria. Com a tela de edição aberta, toque no ícone de caneta Selecione a caneta tracejada no menu inferior. Então, passe o dedo sobre a parte que deseja borrar Veja a imagem desfocada. Ao finalizar, toque em “Ok” para confirmar Escreva uma legenda ou toque na setinha azul para enviar.

