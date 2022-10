WhatsApp perde conexão no mundo inteiro nesta última terça-feira; podemos ficar sem o app?

No aplicativo, usuários se deparam com uma mensagem de que a plataforma está “conectando”, enquanto na sua versão da Web a mensagem exibida é de que o computador não está conectado.

Testes realizados mostraram o mau funcionamento que impedia que os usuários do WhatsApp, além de conectar-se ao aplicativo ou enviar e receber mensagens, possam fazer qualquer tipo de alteração ou ajuste no aplicativo. Meta já reconheceu que existe um problema e prometeu uma correção.

No Downdetector (ferramenta de monitoramento de atividades de serviço online), as primeiras reclamações sobre a paralisação da WhatsApp foram registradas por volta das 3:50 da manhã (EST). Pesquisas de termos como “WhatsApp down” também se intensificaram no Google Trends.

WABetaInfo (site que monitora as mudanças do WhatsApp), relatou que o problema em questão estava relacionado ao servidor do aplicativo e que uma correção remota por Meta é necessária.

Um dos aplicativos mais usados do mundo todo, com cerca de 2 bilhões de usuários, o WhatsApp é o principal mensageiro do Brasil, sendo mais popular até mesmo do que Instagram e Facebook.

Meta confirma problemas no WhatsApp

Em declaração ao The Verge, o porta-voz da Meta, Joshua Breckman, confirmou que o aplicativo de mensagens enfrentou um problema ontem de madrugada. Segundo Breckman, a equipe está ciente de que algumas pessoas tiveram problemas ontem e no passado para enviar mensagens e estão trabalhando para manter a conexão do WhatsApp estável para todos.

Nas redes sociais, no entanto, houve um muitas reclamações de usuários que acordaram sem o serviço de manhã cedo. No Twitter, o termo “WhatsApp” é o mais comentado com mais de 770 mil tweets esta manhã, enquanto o Telegram vem ganhando notoriedade.

A volta da conexão

Após cerca de duas horas off-line, o WhatsApp está de volta e funcionando. Em uma declaração, a empresa confirmou que restaurou o serviço, mas ainda não revelou qual o problema em questão pode ter afetado seu funcionamento.

“Estamos cientes que alguns usuários tiveram problemas para enviar mensagens sobre a WhatsApp hoje. Corrigimos o problema e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, diz a empresa responsável com uma nota oficial da WhatsApp confirmando que o serviço estava de volta e funcionando.

