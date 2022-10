Maquininha de cartão GRÁTIS; como faço para solicitar?

O banco Itaú também possui seu método de carteira digital, denominado “Iti”. Funcionando assim como o PicPay, diretamente para movimento de crédito de várias maneiras de forma segura.

A conta digital do Itaú, Iti, garante que os empresários possam abrir uma conta gratuita sem precisar ter um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) através do serviço Iti Seu Negócio. A conta oferece uma máquina de cartões totalmente gratuita aos clientes que faturam R$ 2.000 em vendas por mês.

O Iti Seu Negócio é um serviço destinado aos empresários, sem a necessidade de ter um CNPJ. Os clientes que já possuem uma conta no Iti podem utilizar o serviço, que tem entre suas vantagens a máquina de cartões Iti, com um rendimento de 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) e sem IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Como encomendar a máquina de cartão Iti

Para obter a máquina gratuitamente, você precisa fazer R$2.000 em vendas. Veja aqui como solicitá-la:

Preencha seus dados no site e inicie sua solicitação;

Instale o aplicativo Iti (disponível para Android e iOS) e abra sua conta;

Para abrir sua conta, digite todos os dados solicitados;

Confirme seu pedido;

Pronto! Agora tudo o que você precisa fazer é esperar que sua máquina seja enviada para você.

Benefícios da conta Itaú Iti Seu Negócio

Os empresários têm acesso a várias vantagens com a conta Iti Seu Negócio:

Vendas presenciais com uma máquina de cartões que aceita débito e crédito

Vendas online com Pagamento Link

Cartão gratuito sem anuidade e com um limite de até R$ 20 mil

Controle de vendas

Saldo que rende 100% do CDI e sem IOF

Atendimento ao cliente 24 horas por dia

Por outro lado, a máquina iti tem as seguintes vantagens

Link de pagamento gratuito

Wi-Fi gratuito e plano de dados

Pagamento aproximado

Os comprovantes podem ser enviados via SMS

Duração da bateria de mais de 10 horas

3 anos de garantia

Envio em até 2 dias úteis

Perguntas relacionadas

O que é o Iti?

O Iti Itaú é um aplicativo para transferir dinheiro de uma forma fácil e barata. Funciona como uma carteira digital, assim como a aplicação PicPay, entre outras no mercado. Através da Iti Itaú é possível fazer pagamentos por QR Code, usando a câmera em seu smartphone, sem a necessidade de um cartão físico. Com isso, os comerciantes podem receber o dinheiro na hora.

Além de transferir valores dentro do próprio aplicativo, também é possível fazer transferências para qualquer conta corrente. Tudo que você tem que fazer é inserir os dados do destinatário e enviar a quantia via TED.

Aqui vale lembrar que o Iti Itaú funciona apenas como uma carteira digital e não está vinculado a nenhuma conta bancária. Isto garante que todas as transações sejam muito mais seguras, já que não requerem o compartilhamento de dados bancários.

Quem pode ter Iti?

Qualquer pessoa a partir dos 14 anos pode ter uma conta na iti. Com o iti você tem a autonomia para criar seus objetivos e controlar sua vida financeira com Pix, cartão de conta, parcerias e muito mais.

