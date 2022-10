Como consultar PIS/PASEP por aplicativo? Aprenda o passo a passo

Mesmo tendo acesso à internet, muitas pessoas ainda não sabem que por meio dela é possível consultar alguns benefícios sociais: dentre eles, podemos citar o PIS/Pasep. Existe um aplicativo exclusivo para consultas e para que os cidadãos brasileiros consigam checar os valores acumulados pelo programa. De acordo com a Caixa Econômica Federal, por exemplo, cerca de 10,6 milhões de pessoas ainda possuem valores a receber do governo, mas muitas delas ainda nem sequer sabem que esse valor existe de fato.

Por isso, sempre é muito importante obter informação de qualidade e úteis para conhecer a praticidade com que as pessoas podem no dia dia consultar direitos e oportunidades. Nesta matéria, você descobre como consultar o PIS/Pasep através dos aplicativos digitais.

Como funciona o aplicativo PIS/Pasep

O aplicativo PIS/Pasep oferece várias funções para que cidadãos tenham no conforto da sua casa acesso aos valores acumulados e até mesmo realizar outros tipos de serviços dentro do app. Para baixar aplicativo, basta acessar o link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.fgts.trabalhador&hl=pt_BR&gl=US. Desde o dia 25 de outubro deste ano, os beneficiários já podem consultar e realizar saques de valores do PIS/Pasep oriundo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.

Segundo a própria Caixa Econômica Federal, já existe R$ 24,6 bilhões de dinheiro em conta do PIS/Pasep, para serem sacados. Além disso, quase 11 milhões de brasileiros estão aptos a receber esses valores e 25 bilhões de reais já estão à espera de trabalhadores da que contribuíram com o fundo.

Como consultar e sacar no aplicativo

Para consultar os valores e fazer a retirada, o primeiro passo é baixar o app, depois preencher todos os dados solicitados como o login, a senha e demais informações pessoais e após isso fazer o passo a passo que te ensinamos a seguir.

1. Entrar no aplicativo FGTS;

2. Escolher a opção “você possui saque disponível“;

3. Depois vá em “solicitar saque do PIS/Pasep”;

4. Checar dados pessoais;

5. Confirmar o saque;

6. Escolher o banco de preferência;

Como realizar o saque físico

Apesar de ser uma opção muito mais prática, não são todas pessoas que conseguem consultar os valores de modo digital. Muitas vezes isso acontece devido a alguma dificuldade de utilização dos apps, analfabetismo, e tantas outras razões. Por isso, caso caso você queira realizar essa consulta pessoalmente, basta utilizar o cartão social, ir até as lotéricas e pedir para que o valor seja consultado. Além disso também existem terminais de auto atendimento da Caixa Econômica Federal onde os beneficiários podem sacar até R$3 mil.

No caso de ser uma pessoa falecida, é mais recomendado ir no app cidadão e escolher a opção “meu saque”, depois vá em “outras opções de saque”. Logo após, escolha “PIS/PASEP – Falecimento do trabalho” e envie os documentos solicitados. Somente assim, você poderá consultar os dados da pessoa falecida.