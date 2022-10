Saiu o tão aguardado abono retroativo PIS/Pasep: veja se você pode sacar o dinheiro

Conseguir uma graninha extra nesses tempos de crise econômica e inflação alta é sempre uma coisa boa, não é mesmo? Portanto, se você está com alguma dificuldade financeira, essa é uma ótima notícia para lhe ajudar a pagar as contas. Isso porque trabalhadores podem receber, em breve, um recurso retroativo do abono salarial PIS/Pasep.

São milhares de pessoas que estão nessa situação no Brasil. Esse abono retroativo do PIS/Pasep vale para aqueles trabalhadores que estavam empregados com carteira assinada em 2019. O pagamento deve sair muito em breve, segundo o Ministério do Trabalho e da Previdência (MTP).

Quando posso sacar o abono retroativo do PIS/Pasep?

De acordo com o Ministério do Trabalho e da Previdência, o abono retroativo do PIS/Pasep já está disponível para os trabalhadores. Segundo o órgão ligado ao governo federal, serão liberados em torno de R$ 200 milhões para os trabalhadores que estavam com carteira assinada em 2019. Os valores que cada empregado terá direito oscilam entre R$ 92 e R$ 1.100.

Quem tem direito o abono salarial retroativo?

Para sacar o abono salarial retroativo do PIS/Pasep, o cidadão precisa ter alguns pré-requisitos. O primeiro deles é ter exercido qualquer atividade remunerada formal por ao menos 30 dias para alguma pessoa jurídica em 2019. Além disso, o salário médio mensal no ano não pode ter ultrapassado dois salários-mínimos.

Quem quiser sacar o abono retroativo salarial também precisa estar cadastrado no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos em 2019; assim como ter todos os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/eSocial).

Vale destacar que os trabalhadores rurais empregados por pessoa física, os empregados domésticos, trabalhadores urbanos empregados por pessoas físicas, além dos trabalhadores empregados por pessoa física, equiparada a jurídica, não têmo direito ao abono salarial retroativo.

Como faço para consultar o benefício?

Aqueles trabalhadores de empresas privadas que recebem o PIS podem fazer a consulta sobre possíveis valores deixados para trás através do aplicativo Caixa Trabalhador, do site da Caixa Econômica Federal ou por meio do telefone 0800 726 0207. O canal de atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e também aos sábados, das 10h às 16h.

Se você é um servidor público e recebe o Pasep, poderá consultar o saldo retroativo por meio do site do Banco do Brasil ou através dos telefones 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas), 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos). Vale lembrar que, diferentemente da Caixa Econômica Federal, a central de atendimento telefônico do BB funciona 24 horas.

PIS/Pasep ‘esquecido’: como consigo sacar o dinheiro do abono?

Se você cumpre os requisitos básicos para sacar o abono salarial retroativo em questão, pode solicitar o dinheiro atrasado em qualquer agência do Ministério do Trabalho e Previdência. Outro meio de conseguir fazer o saque é encaminhando um e-mail ao endereço [email protected], alterando as letras “uf” pela sigla do estado em que o você mora. Por exemplo: se você for do Rio de Janeiro, basta digitar [email protected]

Além disso, você pode ter acesso ao abono retroativo salarial através do atendimento Alô Trabalho, no número 158, ou por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que pode ser baixado para dispositivos com sistemas operacionais Android e iOS.

