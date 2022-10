5 apps que facilitam a vida do estudante; descubra quais são eles

Muitas pessoas desejam aprimorar a qualidade dos estudos e ter em mãos ferramentas que sejam úteis para ajudá-las a serem aprovadas em um concurso ou alguma prova. Porém, com tantas opções existentes na internet, é normal que muitas delas não saibam quais os verdadeiros aplicativos para ajudar no processo de estudos para concurso ou vestibular. Por isso, nessa matéria, compartilhamos os melhores aplicativos de estudo para quem deseja ter sucesso acadêmico e escolar. Confira a seguir 5 apps especiais para você que está estudando e deseja aprimorar sua aprendizagem.

1 – Trello

O Trello é um aplicativo intuitivo que apresenta quadros virtuais para organização dos trabalhos. Além disso, no app, é possível inserir cartões para realização de tarefas, revisão de prova e até mesmo de exercícios pendentes. No Trello, também é possível definir horas, data de entrega, lembretes, etiquetas e checklist de atividades que estão sendo desempenhadas. O Trello também possui fácil navegabilidade e pode ser baixado com aplicativo para iOS ou Android, através do link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trello&hl=pt_BR&gl=US.

2 – Evernote

O Evernote é um dos melhores apps quando o assunto é bloco de notas digital. Ele, de alguma forma, serve como uma prancheta em que o usuário pode colar, copiar e escrever várias anotações e ainda colocar outras páginas da web no aplicativo. O Evernote ainda possui um repertório completo em que reúne informações sobre as aulas e sobre os conteúdos que o aluno está estudando. Para baixar: https://evernote.com/intl/pt-br/download.

3 – Duolingo

O Duolingo é a principal ferramenta para o ensino de idiomas de modo fácil, gratuito e intuitivo. No app, você pode aprender vários idiomas como francês, português, inglês, italiano, coreano, chineses, entre outros. O que não falta no app é idioma para ser aprendido. Além disso, o aplicativo funciona a partir de metas em que o usuário deve atingir para alcançar novos níveis e desbloquear outras partes da disciplina.

O Duolingo também é personalizável e se utiliza de frases curtas para uma melhor compreensão e absorção dos assuntos ensinados. O app também utiliza muito da compreensão oral, através de áudios, para que os usuários possam melhorar sua proficiência no speaking e no listening. Baixe o aplicativo em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=pt_BR&gl=US.

4 – Photomath

O Photomath é um app que resolve exercícios de matemática. Porém, sua proposta não é entregar tudo “mastigado” para o aluno. Muito pelo contrário, ele apresenta o passo a passo utilizado para chegar à resposta correta. O app funciona das atividades mais básicas até as avançadas.

Além disso, ele também funciona como scanner em que o usuário deve tirar uma foto da atividade ou fazer um upload da galeria a respeito de uma determinada equação. Depois disso, ele resolverá a questão enviada e ainda mostrará o passo a passo para sua resolução. Nesse sentido é que o app busca melhorar o raciocínio lógico do aluno, ensinando matemática de uma forma intuitiva. Baixe em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=pt_BR&gl=US.

5 – Michaelis – Guia Pratico da Nova Ortografia

Para quem necessita aprender português, utilizando um dicionário o tempo todo, é importante conhecer o dicionário digital Michaelis. Ele apresenta um vocabulário extenso e noções de gramática de acordo com a última atualização da norma ortográfica da língua portuguesa. Para baixar, acesse: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aandhsoftware.michaelis.modern.portuguese&hl=pt_BR&gl=US.