Lindas e perigosas: conheça plantas comuns nos quintais brasileiros, mas que são venenosas!

Algumas plantas aparecem muito nos quintas brasileiros por serem nativas e muito bonitas, mas são extremamente perigosas.

As plantas sempre encantaram o ser humano com sua variedade de formas, cores e perfumes. Nos jardins, parques e até dentro de casa, elas embelezam o ambiente, melhoram a qualidade do ar e transmitem a sensação de bem-estar.

Porém, nem toda planta bonita é inofensiva. Muitas espécies cultivadas amplamente no Brasil carregam riscos escondidos, podendo causar reações alérgicas, intoxicações ou até acidentes mais graves, principalmente em crianças e animais domésticos.

Por esse motivo, conhecer as características dessas espécies se torna essencial para evitar transtornos. Mesmo sendo comuns em vasos decorativos ou canteiros residenciais, algumas delas exigem atenção redobrada na hora do cultivo e do manuseio, devido à sua toxicidade.

6 plantas comuns nos jardins brasileiros que são perigosas

Embora estejam presentes em milhares de casas, quintais e varandas pelo país, algumas plantas populares possuem substâncias tóxicas em suas folhas, flores ou frutos. O contato direto ou a ingestão pode provocar reações adversas e, em alguns casos, consequências sérias para a saúde.

Comigo-ninguém-pode

A comigo-ninguém-pode é uma das plantas ornamentais mais populares no Brasil, muito apreciada por seu visual exuberante e folhas vistosas. No entanto, ela possui cristais de oxalato de cálcio, substância que pode causar irritação na pele, inchaço na boca e dificuldade para respirar quando ingerida.

Espada-de-são-jorge

Considerada símbolo de proteção espiritual, a espada-de-são-jorge aparece com frequência em jardins e entradas de casas. Apesar de resistente e fácil de cultivar, ela também contém substâncias tóxicas que provocam náuseas, vômitos e diarreia se ingeridas.

Oleandro

Com flores coloridas e aparência delicada, o oleandro decora muitos quintais e canteiros. Entretanto, sua toxicidade é altíssima, e todas as partes da planta são venenosas. A ingestão pode levar a arritmias cardíacas, náuseas severas e até risco de morte.

Coroa-de-cristo

A coroa-de-cristo chama atenção por suas flores pequenas e vistosas, mas seus espinhos escondem perigos. Além de causar ferimentos físicos, a seiva leitosa da planta provoca irritações na pele e nos olhos. Caso ingerida, a seiva pode afetar o sistema gastrointestinal, resultando em dores e vômitos intensos.

Antúrio

Com suas flores elegantes e exóticas, o antúrio é amplamente utilizado em arranjos florais e decoração interna. Porém, assim como a comigo-ninguém-pode, ele contém oxalato de cálcio, o que pode provocar queimaduras na boca, dor ao engolir e até fechamento das vias respiratórias em casos mais graves.

Dama-da-noite

A dama-da-noite, famosa por exalar perfume intenso durante a noite, pode desencadear crises respiratórias em pessoas com asma ou rinite. Embora sua toxicidade não seja tão alta quanto as anteriores, o pólen e o aroma forte causam desconforto em ambientes fechados ou mal ventilados.

Cuidados ao manusear as plantas

Para manter a segurança de todos ao redor, mesmo cultivando espécies tóxicas, é possível adotar práticas simples que reduzem os riscos. A seguir, veja cinco cuidados essenciais ao lidar com plantas perigosas:

Use luvas de proteção sempre que for podar, replantar ou manusear plantas que liberam seiva ou possuem espinhos. Isso evita contato direto com substâncias tóxicas.

Mantenha as plantas fora do alcance de crianças pequenas e animais domésticos, preferencialmente em locais altos ou com proteção ao redor dos vasos.

Lave as mãos imediatamente após o contato com qualquer planta ornamental, mesmo que pareça inofensiva. Esse hábito previne irritações e ingestão acidental de toxinas.

Evite tocar nos olhos, nariz ou boca durante o manuseio de plantas, já que muitas reações alérgicas ocorrem por meio dessas mucosas sensíveis.

Identifique corretamente cada espécie que cultiva e informe os moradores da casa sobre os riscos. O conhecimento evita acidentes e facilita a tomada de decisões em casos de emergência.

Apesar dos perigos que algumas plantas apresentam, é possível mantê-las em casa com segurança e responsabilidade. O segredo está em entender suas propriedades, respeitar seus limites e adotar medidas preventivas eficazes. Assim, o jardim continua belo e protegido.

