Mantenha seus gatos longe do jardim e das plantas com estes repelentes naturais

Os gatos são animais que adoram a natureza, a terra e as plantas. Por isso, eles acabam destruindo jardins se não houver um repelente.

Gatos são animais curiosos por natureza e, ao explorarem o ambiente ao seu redor, muitas vezes acabam interagindo com vasos, canteiros e jardins. Essa convivência entre felinos e plantas pode gerar complicações tanto para o bem-estar do animal quanto para a saúde das plantas.

Enquanto algumas espécies vegetais representam riscos à saúde dos gatos, outras simplesmente despertam seu interesse por cavar, morder ou deitar sobre elas. No final, todo o esforço do tutor vai por água abaixo.

Por outro lado, os tutores também desejam manter seus espaços verdes protegidos, sem abrir mão da segurança e da liberdade dos bichanos. Por isso, adotar estratégias que respeitem os dois lados e incentivem comportamentos seguros é fundamental para garantir a harmonia no ambiente.

Como manter os gatos longe do jardim com repelentes naturais

Evitar que os gatos destruam o jardim ou se aproximem de plantas tóxicas não significa, necessariamente, restringi-los com medidas drásticas. Usar repelentes naturais permite afastar os felinos de maneira segura, sem causar danos à saúde deles nem ao meio ambiente.

Saiba mais: Reforma do Novo Mercado da Bolsa é criticada por entidades

Casca de cítricos espalhadas nos vasos

Gatos geralmente rejeitam odores fortes e cítricos, como os de limão, laranja e tangerina. Espalhar cascas dessas frutas ao redor dos vasos ou entre as plantas do jardim forma uma barreira olfativa desagradável para os felinos. Esse método é eficiente, barato e ainda ajuda na compostagem natural do solo.

Pimenta-do-reino ou pimenta caiena

Polvilhar pequenas quantidades de pimenta-do-reino ou pimenta caiena sobre a terra dos vasos desencoraja os gatos de cavar ou se deitar nos locais tratados. O aroma forte e o leve desconforto nasal causado pelo contato com a substância os afasta rapidamente.

Vinagre diluído em água como spray

Misturar vinagre branco com água em partes iguais e borrifar ao redor dos vasos ou nas áreas de acesso comum ao gato funciona como um repelente eficaz. O odor ácido do vinagre incomoda os felinos e os faz evitar os locais onde foi aplicado.

Plantio de ervas repelentes

Algumas ervas como alecrim, lavanda e citronela têm aromas que afastam naturalmente os gatos, podendo ser cultivadas ao redor do jardim como uma espécie de cerca natural. Além de funcionarem como barreiras aromáticas, essas plantas também contribuem para o controle de insetos.

Café usado no solo dos vasos

O cheiro forte do pó de café já utilizado também age como repelente natural. Aplicar o resíduo diretamente sobre a terra dos vasos ou canteiros cria um ambiente menos atrativo para os gatos. Além disso, o café funciona como adubo orgânico, enriquecendo o solo e melhorando a saúde das plantas.

Veja mais: Sonho da casa própria pode se tornar pesadelo se ignorado

Plantas que podem ser oferecidas aos gatos

Capim para gatos (Nepeta cataria ou Catnip) : Essa planta, conhecida por seu efeito estimulante e prazeroso, pode ser oferecida aos gatos com frequência controlada. Ela estimula o comportamento lúdico, melhora o humor e ajuda no alívio do estresse.

: Essa planta, conhecida por seu efeito estimulante e prazeroso, pode ser oferecida aos gatos com frequência controlada. Ela estimula o comportamento lúdico, melhora o humor e ajuda no alívio do estresse. Aveia (Avena sativa) : A grama de aveia, cultivada especialmente para felinos, é segura para ingestão e auxilia na digestão, além de contribuir para a eliminação natural de bolas de pelo.

: A grama de aveia, cultivada especialmente para felinos, é segura para ingestão e auxilia na digestão, além de contribuir para a eliminação natural de bolas de pelo. Erva-do-gato (Dactylis glomerata) : Semelhante ao capim tradicional, essa espécie é macia e ideal para o consumo dos gatos. Ela promove bem-estar intestinal e pode ser cultivada facilmente em casa.

: Semelhante ao capim tradicional, essa espécie é macia e ideal para o consumo dos gatos. Ela promove bem-estar intestinal e pode ser cultivada facilmente em casa. Hortelã para gatos (Nepeta mussinii) : Diferente da hortelã comum, essa versão é segura para os felinos e produz um aroma suave que agrada os bichanos. Também funciona como calmante natural.

: Diferente da hortelã comum, essa versão é segura para os felinos e produz um aroma suave que agrada os bichanos. Também funciona como calmante natural. Trigo para gatos (Triticum aestivum): A graminha de trigo é rica em fibras e ajuda a manter o intestino dos gatos regulado. Seu cultivo é rápido, fácil e pode ser feito até em pequenos vasos.

Com escolhas adequadas de plantas e o uso de repelentes naturais, é possível manter um jardim saudável e ao mesmo tempo proporcionar um ambiente seguro e estimulante para os gatos. A convivência harmoniosa entre os felinos e a vegetação depende de respeito aos instintos naturais de ambos.

Veja mais: Volkswagen registra aumento de 70% em vendas de elétricos na Europa