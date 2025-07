Qual o benefício da ora-pro-nóbis? Veja como incorporar o alimento no dia a dia

A ora-pro-nóbis é uma planta que possui diversos benefícios e, por isso, está sendo incorporada no dia a dia dos brasileiros com mais frequência.

A ora-pro-nóbis, conhecida por seu nome curioso de origem latina que significa “rogai por nós”, é uma planta alimentícia não convencional (PANC) que tem ganhado destaque nas mesas brasileiras por seu alto valor nutricional e versatilidade culinária.

Nativa de regiões tropicais, especialmente do Brasil, essa trepadeira de folhas carnudas e verdes intensas cresce com facilidade em quintais, cercas e hortas, sendo tradicionalmente cultivada em Minas Gerais. Além de sua fácil adaptação, a planta chama atenção por sua composição rica em proteínas.

Por essas propriedades, ela tem sido cada vez mais indicada em dietas vegetarianas, veganas e saudáveis. Seu sabor suave permite combinações com diversos pratos e sua inclusão na alimentação diária oferece benefícios significativos à saúde.

Quais os benefícios da ora-pro-nóbis?

Entre as diversas PANCs existentes, a ora-pro-nóbis se destaca pelo seu elevado teor de proteína vegetal e por sua ação anti-inflamatória e cicatrizante. O consumo regular das folhas auxilia o bom funcionamento do organismo e contribui para a prevenção de doenças.

Rica em minerais e vitaminas, a planta atua como um complemento poderoso na nutrição de pessoas com restrições alimentares ou em busca de alimentação mais equilibrada. A seguir, veja os principais benefícios oferecidos pela ora-pro-nóbis.

Saiba mais: Trabalhe nestas profissões para ganhar um salário mínimo de R$ 8 MIL!

Fortalece o sistema imunológico

Graças à presença de vitamina C, zinco e compostos antioxidantes, a ora-pro-nóbis ajuda a fortalecer as defesas do organismo contra infecções e doenças. Esses nutrientes estimulam a produção de células de defesa e reduzem os danos causados pelos radicais livres.

Dessa forma, o consumo frequente da planta contribui para a prevenção de gripes, resfriados e inflamações, além de auxiliar na recuperação de doenças. O efeito antioxidante ainda ajuda a retardar o envelhecimento precoce e melhora o estado geral da pele.

Melhora o funcionamento intestinal

A alta concentração de fibras da ora-pro-nóbis favorece o trânsito intestinal e previne problemas como prisão de ventre, inchaço abdominal e gases. As fibras insolúveis presentes nas folhas estimulam os movimentos do intestino e aumentam o volume do bolo fecal, promovendo evacuações regulares.

Ao mesmo tempo, as fibras solúveis ajudam a alimentar a flora intestinal benéfica, contribuindo para a saúde digestiva. Com o intestino funcionando corretamente, o organismo também absorve melhor os nutrientes dos alimentos.

Auxilia no controle do colesterol

Diversos estudos apontam que as fibras da ora-pro-nóbis ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) no sangue, enquanto mantêm ou elevam os níveis de colesterol bom (HDL). Esse equilíbrio é essencial para a saúde cardiovascular e para a prevenção de doenças como hipertensão e infarto.

Ao formar um gel no intestino, as fibras solúveis dificultam a absorção de gorduras e ajudam na eliminação de substâncias nocivas ao organismo. O consumo regular da planta pode, portanto, ser um aliado no controle de lipídios.

Ajuda na cicatrização e regeneração dos tecidos

Por conter boas quantidades de ferro, magnésio e vitamina A, a ora-pro-nóbis favorece a regeneração celular e auxilia no processo de cicatrização de feridas e lesões. Esses nutrientes estimulam a produção de colágeno, essencial para a integridade da pele e dos tecidos internos.

Além disso, a presença de aminoácidos essenciais contribui para a reconstrução muscular e a recuperação de tecidos danificados, sendo indicada para pessoas em recuperação pós-operatória ou com problemas dermatológicos.

Contribui para a nutrição de dietas restritivas

Pessoas que seguem dietas vegetarianas, veganas ou com baixa ingestão de proteína animal podem encontrar na ora-pro-nóbis uma excelente fonte de proteína vegetal. A planta contém cerca de 25% de proteína em sua composição seca, o que a torna superior a muitos vegetais convencionais.

Além disso, ela fornece ferro e cálcio em quantidades relevantes, nutrientes frequentemente deficientes em dietas baseadas em vegetais. Isso torna seu consumo ideal para complementar refeições e enriquecer o valor nutricional de diversos pratos.

Veja outros: Dua Lipa e Callum Turner curtem a Costa Amalfitana de biquíni

Como consumir ora-pro-nóbis?

A versatilidade da ora-pro-nóbis permite que suas folhas sejam utilizadas em refogados, sopas, caldos, tortas, farofas, omeletes, sucos e até pães. Seu sabor suave combina com temperos diversos e sua textura macia lembra a da couve, facilitando a adaptação em diferentes receitas.

Para garantir o aproveitamento de todos os nutrientes, recomenda-se refogar levemente ou utilizar as folhas frescas em saladas. As folhas podem ser colhidas diretamente do pé ou compradas em feiras agroecológicas e mercados especializados.

A forma mais comum de preparo consiste em higienizar bem as folhas e refogá-las com alho, cebola e azeite, acompanhando arroz, feijão ou carnes. Outra alternativa é o uso da planta em forma de farinha, vendida em lojas de produtos naturais, que pode ser adicionada a massas, vitaminas e panquecas.

Já os chás feitos com a planta costumam ser utilizados para benefícios intestinais e inflamatórios, embora a concentração nutricional das folhas in natura seja superior. O importante é variar o modo de preparo e incluir a planta com frequência nas refeições do dia a dia.

Ela tem frutos comestíveis?

Sim, a ora-pro-nóbis também possui frutos comestíveis, embora menos conhecidos do que suas folhas. Essas frutas são pequenas, de cor esverdeada e formato arredondado, com sabor levemente adocicado. Costumam amadurecer no fim do ciclo da planta e podem ser consumidas in natura ou em compotas.

Além de saborosos, os frutos contêm antioxidantes e vitaminas, como A e C, ampliando ainda mais os benefícios da planta. Em algumas regiões do Brasil, essas frutinhas são consideradas iguarias raras e utilizadas na culinária artesanal.

Veja mais: Preço, detalhes e itens do Fipe Carros