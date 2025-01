ATENÇÃO! Quer movimentar seu FGTS? Saque-aniversário tem calendário definido e chance de mudança

Saque-aniversário do FGTS 2025: valores podem ser retirados conforme o mês de aniversário. Veja o calendário e os detalhes sobre a modalidade.

Com a chegada de 2025, trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS já podem se preparar para acessar parte do saldo de suas contas ativas e inativas.

A modalidade, criada como alternativa ao saque-rescisão, permite que, anualmente, o trabalhador retire uma porcentagem de seus recursos no mês de aniversário.

No entanto, o saque-aniversário vem sendo alvo de debates e pode passar por mudanças significativas no futuro próximo. Confira como funciona essa opção, o calendário para o próximo ano e as condições para adesão.

O que é o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário foi introduzido em 2020 como uma alternativa à sistemática padrão do FGTS, o saque-rescisão. Ele oferece aos trabalhadores a possibilidade de sacar anualmente uma parte de seus saldos do fundo, sempre no mês do aniversário.

Saque-rescisão : permite o saque integral do saldo do FGTS em casos de demissão sem justa causa, incluindo a multa rescisória de 40%.

: permite o saque integral do saldo do FGTS em casos de demissão sem justa causa, incluindo a multa rescisória de 40%. Saque-aniversário: possibilita o saque anual de uma porcentagem do saldo, mas limita o acesso ao saldo integral em caso de demissão. Apenas a multa rescisória fica disponível para saque imediato.

Calendário de pagamentos para 2025

A Caixa Econômica Federal já definiu as datas para os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário. O valor estará disponível a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário e pode ser retirado até dois meses após esse período.

Confira as datas:

Janeiro : de 2 de janeiro a 31 de março de 2025

: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025 Fevereiro : de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025

: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025 Março : de 3 de março a 30 de maio de 2025

: de 3 de março a 30 de maio de 2025 Abril : de 1º de abril a 30 de junho de 2025

: de 1º de abril a 30 de junho de 2025 Maio : de 2 de maio a 31 de julho de 2025

: de 2 de maio a 31 de julho de 2025 Junho : de 2 de junho a 29 de agosto de 2025

: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025 Julho : de 1º de julho a 30 de setembro de 2025

: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025 Agosto : de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025

: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025 Setembro : de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025

: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025 Outubro : de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025

: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025 Novembro : de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026

: de 3 de novembro a 30 de janeiro de 2026 Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026

Para garantir o recebimento, é importante cadastrar uma conta bancária no aplicativo FGTS. Caso contrário, o saldo ficará disponível apenas para saque presencial.

Quanto posso receber no saque-aniversário?

O valor a ser retirado anualmente depende do saldo total disponível no FGTS. A alíquota varia de 5% a 50%, dependendo do montante acumulado, e é acrescida de uma parcela adicional.

Tabela de valores:

Saldo de até R$ 500: alíquota de 50%, sem parcela adicional.

Saldo entre R$ 500,01 e R$ 1.000: alíquota de 40%, mais R$ 50.

Saldo entre R$ 1.000,01 e R$ 5.000: alíquota de 30%, mais R$ 150.

Saldo entre R$ 5.000,01 e R$ 10.000: alíquota de 20%, mais R$ 650.

Saldo entre R$ 10.000,01 e R$ 15.000: alíquota de 15%, mais R$ 1.150.

Saldo entre R$ 15.000,01 e R$ 20.000: alíquota de 10%, mais R$ 1.900.

Saldo acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5%, mais R$ 2.900.

Exemplo:

Um trabalhador com saldo de R$ 1.000 poderá sacar 40% (R$ 400) mais a parcela adicional de R$ 50, totalizando R$ 450.

Saque-aniversário vai acabar?

Desde 2024, o governo federal discute a possibilidade de extinguir o saque-aniversário. Segundo o Ministério do Trabalho, a modalidade impediu que cerca de 9 milhões de trabalhadores, demitidos desde sua criação, acessassem o saldo integral do FGTS, deixando mais de R$ 5 bilhões retidos no fundo.

A proposta do governo é substituir o saque-aniversário por formas mais acessíveis de crédito consignado .

. Contudo, a medida enfrenta resistência no Congresso Nacional, já que muitos parlamentares acreditam que o crédito consignado pode trazer juros mais altos.

Por enquanto, a modalidade segue ativa e disponível para adesão.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão pode ser feita pelos seguintes canais:

Aplicativo FGTS ;

; Site do FGTS ;

; Agências da Caixa Econômica Federal.

Ao optar pelo saque-aniversário, é importante estar ciente das limitações em caso de rescisão contratual, já que o saldo integral só será acessível nos aniversários subsequentes.