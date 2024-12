Sem luz em casa? Saiba como garantir seus direitos e se proteger em apagões

Entenda como se preparar para quedas de energia e saiba como agir para proteger seus direitos. Veja dicas práticas e os passos para evitar prejuízos.

Com a chegada do verão e o aumento das tempestades, as interrupções no fornecimento de energia elétrica se tornam mais frequentes.

Raios e ventos fortes podem atingir postes, causando apagões que trazem transtornos para muitas famílias. Porém, com algumas medidas preventivas e conhecendo seus direitos como consumidor, é possível reduzir os incômodos e até evitar prejuízos financeiros.

Estar preparado antes do apagão é importante para manter a segurança e o conforto da família. Além disso, saber como agir durante e após a falta de luz pode fazer toda a diferença.

Apagões frequentes no verão podem trazer transtornos. Aprenda como se prevenir, garantir segurança e solicitar ressarcimentos em casos de danos materiais. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como se preparar para um apagão?

Antecipar-se às possíveis falhas no fornecimento de energia ajuda a minimizar os impactos. Confira as medidas que podem ser adotadas para lidar melhor com essa situação:

Monte um kit de emergência Prepare um kit com itens indispensáveis, como: Água potável;

Alimentos não perecíveis;

Pilhas;

Lanternas ou velas. Esse conjunto de itens garante segurança e conforto, especialmente em apagões prolongados. Evite abrir a geladeira com frequência Durante a falta de luz, manter a geladeira e o freezer fechados ajuda a conservar os alimentos. Abra a porta apenas quando for realmente necessário. Tenha fontes de luz alternativas Certifique-se de ter velas, lanternas ou luzes de emergência disponíveis. Essas opções evitam que a casa fique completamente no escuro, reduzindo os riscos de acidentes. Desconecte aparelhos eletrônicos Desligue os eletrodomésticos da tomada para evitar danos causados por picos de energia quando a luz voltar. Isso protege seus equipamentos e evita gastos com reparos ou substituições. Entre em contato com a concessionária Informe a empresa de energia sobre a interrupção e solicite uma previsão de retorno do fornecimento. Esse contato permite que você se planeje melhor enquanto aguarda a normalização do serviço.

Que tal conferir também?

Direitos do consumidor após a falta de energia

Se os apagões causarem prejuízos financeiros ou danos materiais, o consumidor tem direito a reparações. Entenda como proceder:

Registre os problemas Ao comunicar a queda de energia para a concessionária, anote o protocolo de atendimento. Essa informação será essencial para formalizar qualquer reclamação futura. Documente os danos Caso algum aparelho eletrônico seja danificado, tire fotos ou grave vídeos que comprovem o problema. Guarde os cupons fiscais dos produtos afetados, pois eles serão necessários para solicitar ressarcimentos. Solicite abatimento na conta Se o apagão prejudicar o fornecimento por um longo período, você pode exigir um desconto proporcional na conta de luz. Entre em contato com a concessionária para formalizar o pedido. Procure o Procon Se a empresa de energia não resolver o problema, registre uma reclamação no Procon. Essa instituição pode ajudar na negociação e garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados.

Como evitar maiores transtornos?

Estar bem informado e preparado ajuda a enfrentar situações de apagão com mais tranquilidade. Siga essas dicas práticas:

Mantenha uma reserva de energia : se possível, adquira um gerador portátil para emergências.

: se possível, adquira um gerador portátil para emergências. Conheça os canais de atendimento da concessionária : salve os números de contato e aplicativos da empresa de energia.

: salve os números de contato e aplicativos da empresa de energia. Fique atento às previsões do tempo: tempestades são mais comuns em determinadas épocas, permitindo um planejamento mais eficiente.

Com essas orientações, será mais fácil garantir a segurança da família e proteger seus bens materiais durante períodos sem luz. A preparação e o conhecimento dos seus direitos são os melhores aliados em situações de apagão.