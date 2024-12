Veja o que é tendência no quesito maquiagem e arrase nas festas de fim ano!

Maquiagens glamourosas e técnicas modernas prometem brilhar nas festas de Natal e Ano Novo, combinando criatividade e sofisticação

As festas de fim de ano trazem um convite à criatividade, especialmente quando o assunto é maquiagem. Natal e Ano Novo são momentos que inspiram brilho, glamour e looks marcantes, e a maquiagem torna-se protagonista no visual de muitas pessoas.

Essa temporada é perfeita para experimentar estilos e técnicas que transformam a produção, sem perder a elegância.

Além de embelezar, a maquiagem também reflete a personalidade de quem a utiliza, seja por meio de escolhas ousadas ou de um visual mais minimalista.

Especialistas destacam que o segredo está em aliar tendências a técnicas básicas, garantindo uma produção duradoura e sofisticada, mesmo em noites de muita celebração.

Festas de fim de ano ditam a moda para maquiagem – Crédito: jcomp / Freepik

Pele bem cuidada é o ponto de partida

Antes mesmo de começar a aplicação da maquiagem, o cuidado com a pele é indispensável. Esse preparo não apenas melhora o acabamento da maquiagem, mas também contribui para a saúde da pele a longo prazo.

A maquiadora Júlia Marques da Mata, do Senac Betim (mg.senac.br/Unidades/Paginas/betim), reforça que etapas como limpeza, hidratação e uso de primer fazem toda a diferença.

“A limpeza remove oleosidade e impurezas, enquanto a hidratação é essencial até mesmo para peles oleosas. Já o primer uniformiza a textura e melhora a fixação dos produtos”, explica Júlia.

Além disso, produtos como água micelar e protetor solar também devem fazer parte da rotina de cuidados, especialmente no verão.

Para garantir que a maquiagem dure durante toda a festa, opte por bases de longa duração, pó translúcido e sprays fixadores. Esses itens ajudam a evitar o famoso “derretimento” da maquiagem, que pode ocorrer em climas mais quentes.

Aproveite e confira também:

Brilho e cor: as tendências de 2024

Os acabamentos metálicos e cintilantes continuam a dominar as tendências de maquiagem para o final do ano.

Tons como dourado, prata e rose gold são escolhas clássicas que combinam com qualquer estilo. No entanto, cores vibrantes, como azul celeste e verde esmeralda, vêm ganhando espaço, adicionando modernidade aos looks festivos.

“Uma sombra metálica bem trabalhada pode ser o destaque da produção. Para quem prefere ousar, combinar glitter com pedrarias cria um efeito luxuoso”, afirma Júlia.

Outra aposta que promete conquistar muitas adeptas é o delineado gráfico, que pode variar entre traços brancos, coloridos ou duplos, adicionando um toque artístico ao visual.

As maquiagens monocromáticas também estão em alta. Essa técnica utiliza a mesma paleta de cores para olhos, lábios e bochechas, criando harmonia e um visual sofisticado. Produtos multifuncionais, como blushes que podem ser usados como sombra, são aliados práticos para alcançar esse efeito.

Durabilidade e praticidade durante as festas

A durabilidade da maquiagem é um ponto crucial durante as celebrações, especialmente nas noites mais longas.

Para garantir um visual impecável, Júlia recomenda a aplicação de camadas finas de produtos e o uso de itens à prova d’água, como máscaras de cílios e batons. “Além de resistirem ao suor, esses produtos ajudam a evitar retoques constantes, mantendo a maquiagem no lugar”, explica.

Outro truque indispensável é o uso de blotting papers para remover o excesso de oleosidade sem comprometer a maquiagem. Esses lenços são aliados práticos para quem deseja manter o frescor da produção ao longo da noite.

A especialista ainda sugere que as pessoas testem o look completo antes do evento. Essa prática permite ajustes na combinação de cores e produtos, evitando surpresas indesejadas no dia da festa.

Brilhe com estilo e personalidade

Independentemente da escolha de cores e técnicas, a maquiagem para as festas de fim de ano deve refletir a personalidade de quem a utiliza.

Para um visual clássico, o dourado e o prata são apostas infalíveis. Já quem prefere ousar pode investir em sombras brilhantes e acabamentos glossy, que criam um efeito impactante.

Por fim, lembre-se de equilibrar o brilho nos olhos e nos lábios. Se optar por um olhar mais chamativo, escolha batons neutros. Caso contrário, lábios vibrantes combinam bem com olhos mais discretos.

Com esses cuidados e tendências em mente, é possível criar uma maquiagem memorável, seja para um jantar íntimo de Natal ou uma festa animada de Réveillon. Afinal, as festas de fim de ano são um momento para brilhar, tanto por fora quanto por dentro.