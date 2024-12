Boa notícia para os idosos: nova cesta básica com mais benefícios e preços mais baixos

Reforma tributária amplia lista de produtos essenciais com isenção de impostos, beneficiando idosos e famílias de baixa renda

A nova cesta básica nacional promete trazer um impacto positivo na vida dos idosos e de suas famílias. Com a recente aprovação de mudanças na reforma tributária, produtos essenciais ganharam isenção ou redução significativa de impostos, tornando-os mais acessíveis para milhões de brasileiros.

O projeto aprovado amplia a lista de alimentos básicos, incluindo carnes, leites e derivados, além de itens regionais como a erva-mate. As alterações foram amplamente discutidas no Congresso Nacional e representam um esforço para reduzir as desigualdades e combater a insegurança alimentar.

Reforma prevê mudanças na cesta básica – Crédito: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Mudanças na composição da cesta básica

Alimentos essenciais com isenção total de impostos

A nova composição da cesta básica prioriza alimentos indispensáveis para a nutrição. Entre os itens isentos de impostos, destacam-se: arroz, feijão, leite (em pó, pasteurizado e fórmulas infantis), raízes e tubérculos (como batata e mandioca), café, pães comuns e farinhas de mandioca, trigo e milho.

Esses alimentos formam a base da alimentação de milhares de famílias brasileiras, especialmente das mais vulneráveis.

Redução de impostos em proteínas

Outro ponto importante é a inclusão de carnes, peixes e queijos com redução de impostos em 60%. Essa medida reflete um equilíbrio entre o alívio tributário e as necessidades fiscais do governo.

O objetivo é garantir que alimentos ricos em proteínas se tornem mais acessíveis, contribuindo para uma dieta equilibrada, especialmente entre os idosos, que precisam de uma nutrição adequada para evitar doenças relacionadas à idade.

Benefícios diretos para os idosos

Acesso facilitado a uma alimentação mais saudável

A isenção de impostos sobre itens essenciais tem impacto direto na qualidade de vida dos idosos. Com preços mais baixos, será possível adquirir uma variedade maior de alimentos ricos em nutrientes, essenciais para prevenir doenças como hipertensão, diabetes e osteoporose.

Fórmulas infantis, que também ganharam isenção, podem beneficiar idosos que cuidam de netos ou dependem desses produtos para suplementação alimentar.

Redução do impacto no orçamento familiar

Para aposentados e idosos de baixa renda, que vivem com orçamentos apertados, a nova cesta básica oferece uma oportunidade de economizar em produtos indispensáveis.

Esses recursos podem ser redirecionados para outras necessidades, como medicamentos e cuidados de saúde, ampliando o bem-estar dessa população.

Perspectivas econômicas e desafios de implementação

Impacto no consumo e na economia local

A ampliação da lista de itens da cesta básica deve estimular o consumo de produtos essenciais. Isso pode beneficiar tanto os consumidores quanto os pequenos produtores, que terão maior demanda por seus produtos.

Especialistas apontam que, ao aliviar o peso dos impostos sobre alimentos básicos, o governo cria um efeito multiplicador na economia, aumentando a circulação de dinheiro e fortalecendo as economias locais.

Garantia do repasse aos consumidores

Apesar das medidas, especialistas alertam que é essencial monitorar a cadeia de abastecimento para garantir que a redução de impostos realmente se reflita nos preços finais ao consumidor.

Sem esse controle, há o risco de que o benefício seja absorvido pelos intermediários, comprometendo o objetivo da reforma.

Efeitos da reforma tributária na cesta básica

Itens regionais e inclusão cultural

A reforma também trouxe inovações que atendem às particularidades alimentares de diferentes regiões do país. Por exemplo, a erva-mate, tradicional no Sul do Brasil, foi incluída na lista de isenção.

Essa medida reconhece a diversidade cultural brasileira e busca garantir que todos tenham acesso aos produtos que fazem parte de suas tradições alimentares.

Alívio fiscal com medidas compensatórias

Para evitar que as isenções sobrecarreguem outras áreas, o governo estabeleceu um teto para a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mantendo-a em 26,5%.

Além disso, um sistema de devolução integral de impostos em serviços básicos como água, energia e gás foi aprovado para famílias de baixa renda, reforçando o impacto positivo da reforma.

O futuro da cesta básica no Brasil

A nova cesta básica representa um avanço significativo em termos de equidade tributária. Ao aliviar a carga sobre itens indispensáveis, ela não apenas melhora a qualidade de vida dos brasileiros mais vulneráveis, mas também estimula práticas de consumo mais sustentáveis e conscientes.

Com a aprovação da reforma, o governo federal terá a responsabilidade de monitorar seus impactos e ajustar as políticas conforme necessário.

A expectativa é de que as mudanças contribuam para reduzir a desigualdade social, fortalecendo o sistema alimentar brasileiro e promovendo o bem-estar da população, especialmente dos idosos.