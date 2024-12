Nascidos em dezembro têm presente especial do FGTS; consulte como resgatar

Trabalhadores nascidos em dezembro já podem acessar o saque-aniversário do FGTS. Confira prazos, valores e como aderir à modalidade planejada.

Trabalhadores nascidos em dezembro já podem aproveitar o saque-aniversário do FGTS. Essa modalidade permite a retirada de uma parte do saldo do Fundo de Garantia anualmente, próxima à data de aniversário.

O saque está disponível desde o início de dezembro e pode ser realizado até o final de fevereiro de 2025. Trata-se de uma alternativa ao saque-rescisão tradicional, utilizado em caso de demissão sem justa causa.

De maneira geral, para o trabalhador, esta é a oportunidade de acessar parte do saldo de forma planejada, garantindo mais flexibilidade no uso dos recursos.

Nascidos em dezembro têm três meses para aproveitar o saque-aniversário do FGTS. Saiba como funciona e quais são os limites disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário segue um calendário fixo, definido pelo mês de nascimento do trabalhador. O valor é liberado no primeiro dia útil do mês do aniversário e fica disponível até o último dia do terceiro mês subsequente. Confira exemplos do calendário:

Nascidos em janeiro : retirada entre 2 de janeiro e 29 de março

: retirada entre 2 de janeiro e 29 de março Nascidos em fevereiro : retirada entre 2 de fevereiro e 30 de abril

: retirada entre 2 de fevereiro e 30 de abril Nascidos em dezembro: retirada entre 2 de dezembro e 28 de fevereiro

Limites para saque

O valor do saque-aniversário é calculado com base no saldo do FGTS do trabalhador, utilizando uma tabela progressiva:

Até R$ 500 : 50% do saldo

: 50% do saldo De R$ 500,01 até R$ 1.000 : 40% do saldo + R$ 50

: 40% do saldo + R$ 50 De R$ 1.000,01 até R$ 5.000 : 30% do saldo + R$ 150

: 30% do saldo + R$ 150 De R$ 5.000,01 até R$ 10.000 : 20% do saldo + R$ 650

: 20% do saldo + R$ 650 De R$ 10.000,01 até R$ 15.000 : 15% do saldo + R$ 1.150

: 15% do saldo + R$ 1.150 De R$ 15.000,01 até R$ 20.000 : 10% do saldo + R$ 1.900

: 10% do saldo + R$ 1.900 Acima de R$ 20.000: 5% do saldo + R$ 2.900

A tabela favorece trabalhadores com saldos menores, que podem sacar uma porcentagem maior do total disponível.

Como aderir ao saque-aniversário?

Para optar pelo saque-aniversário, o trabalhador deve realizar a inscrição diretamente na Caixa Econômica Federal.

Isso pode ser feito de forma prática pelo aplicativo “FGTS” ou no site da Caixa. Outra opção é comparecer a uma agência com os documentos necessários.

Vantagens e desvantagens do saque-aniversário

Aderir ao saque-aniversário traz benefícios, como:

Planejamento financeiro anual : permite que o trabalhador organize o uso do saldo com antecedência.

: permite que o trabalhador organize o uso do saldo com antecedência. Acesso antecipado ao FGTS : útil para emergências ou projetos pessoais, como pagamento de dívidas ou investimentos.

: útil para emergências ou projetos pessoais, como pagamento de dívidas ou investimentos. Maior controle sobre o uso do dinheiro: o saque pode ser realizado regularmente, sem depender de demissões.

Por outro lado, há pontos a serem considerados:

Perda do saque integral em caso de demissão sem justa causa . Nesse caso, o trabalhador só terá acesso à multa de 40% paga pelo empregador.

. Nesse caso, o trabalhador só terá acesso à multa de 40% paga pelo empregador. Carência de dois anos para mudar de modalidade. Quem optar pelo saque-aniversário só poderá retornar ao saque-rescisão após esse período.

Afinal, vale a pena aderir?

O saque-aniversário pode ser vantajoso para trabalhadores com estabilidade no emprego e que desejam usar o FGTS de forma mais estratégica.

Já para quem está em situação de instabilidade ou teme uma demissão, o saque-rescisão tradicional pode oferecer maior segurança.

Trabalhadores interessados em aderir devem analisar suas necessidades e o momento profissional antes de tomar uma decisão.