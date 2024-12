Presente de fim de ano: Amazon dá R$ 100,00 para clientes que fizerem ISSO

Veja como ganhar R$ 100 em pontos com o Cartão Amazon Prime. Oferta especial para quem aproveitar até dezembro.

A Amazon está oferecendo R$ 100 em pontos para novos solicitantes do Cartão Amazon Prime. Essa promoção é válida até 23 de dezembro e é uma excelente oportunidade para quem busca economizar nas compras durante as festas de fim de ano.

Os pontos podem ser usados como desconto em produtos vendidos no site, tornando a experiência ainda mais acessível.

Além do bônus inicial, o Cartão Amazon Prime traz uma série de vantagens para seus usuários. Entenda como funciona, os benefícios disponíveis e o processo para solicitar o cartão e aproveitar ao máximo a oferta.

Economize R$ 100 em compras na Amazon solicitando o Cartão Prime. Benefícios exclusivos e anuidade grátis. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Benefícios do Cartão Amazon Prime

O Cartão Amazon Prime é uma opção atrativa para quem faz compras online regularmente. Entre as principais vantagens estão:

Anuidade gratuita: Ideal para quem já é assinante do Amazon Prime.

Ideal para quem já é assinante do Amazon Prime. Cashback de 5%: Válido para compras realizadas no site da Amazon, convertendo parte do valor gasto em pontos para serem usados em compras futuras.

Válido para compras realizadas no site da Amazon, convertendo parte do valor gasto em pontos para serem usados em compras futuras. Recompensas adicionais: Benefícios em compras feitas em restaurantes, farmácias e outros estabelecimentos parceiros.

Benefícios em compras feitas em restaurantes, farmácias e outros estabelecimentos parceiros. Parcelamento sem juros: Compras podem ser parceladas em até 15 vezes, facilitando o planejamento financeiro.

Esses benefícios fazem do Cartão Amazon Prime uma ferramenta útil para economizar, especialmente em períodos de grande volume de compras.

Não deixe de conferir:

Como solicitar o Cartão Amazon Prime?

Solicitar o Cartão Amazon Prime é simples e rápido, podendo ser feito diretamente pela plataforma da Amazon. Confira o passo a passo:

Acesse o site ( https://www.amazon.com.br/ ) ou aplicativo da Amazon. Use o QR code fornecido na página da promoção para ir diretamente à área de solicitação. Preencha o formulário com seus dados pessoais, como CPF e RG, e envie fotos dos documentos solicitados. Aguarde a análise do pedido, realizada em tempo real. Receba o cartão digital aprovado, pronto para uso imediato nas compras online.

O processo é totalmente digital, tornando a adesão prática e acessível.

Como usar os R$ 100 em pontos?

Após a aprovação do cartão, o bônus de R$ 100 em pontos é liberado automaticamente. Esses pontos podem ser usados como desconto em compras na Amazon, total ou parcialmente, dependendo do valor do pedido.

Prazo de validade: É importante usar os pontos antes do vencimento, garantindo o aproveitamento completo da oferta.

Cartão Amazon Prime versus cartões convencionais

Comparar o Cartão Amazon Prime com cartões comuns ajuda a entender as vantagens específicas desta opção.

Cashback em compras na Amazon: 5% no Cartão Prime contra 2% em cartões comuns.

5% no Cartão Prime contra 2% em cartões comuns. Bônus inicial: R$ 100 no Cartão Prime, geralmente maior do que os oferecidos por cartões comuns.

R$ 100 no Cartão Prime, geralmente maior do que os oferecidos por cartões comuns. Parcelamento: Até 15 vezes sem juros no Cartão Prime, enquanto cartões comuns oferecem condições mais restritas.

Para assinantes Prime, o Cartão Amazon Prime é uma escolha vantajosa, com benefícios exclusivos e economia contínua.