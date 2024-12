Idosos do INSS receberão mais de R$ 1.412; veja quando e como sacar

INSS confirma pagamento de mais de R$ 1.412 para idosos em dezembro. Veja como consultar as datas e organizar suas finanças neste mês.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas, trazendo uma boa notícia para o mês de dezembro.

Beneficiários que dependem desse valor já podem se preparar para o saque, que será iniciado em 23 de dezembro de 2024, e seguirá até 8 de janeiro de 2025, de acordo com o número final do NIS.

A medida garante que os pagamentos sejam realizados antes e depois das festas de fim de ano, permitindo maior planejamento financeiro para os segurados.

Os pagamentos estão divididos em dois grupos principais: aqueles que recebem até um salário mínimo e os que recebem acima de R$ 1.412. A liberação segue o número final do NIS, com o ciclo se iniciando para os que têm o final 1 e terminando para aqueles com final 0.

Saque de R$ 1.412 do INSS é confirmado. Veja como consultar o benefício, datas de pagamento e quem tem direito ao valor neste mês. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Como funciona o pagamento do INSS para dezembro?

O calendário de pagamentos é dividido de acordo com o valor recebido pelo segurado e o número final do NIS. Veja como funciona:

Beneficiários que recebem até um salário mínimo: o pagamento começa no dia 23 de dezembro de 2024 para os segurados com NIS final 1. Segue de forma sequencial em dias úteis até o último grupo.

o pagamento começa no dia 23 de dezembro de 2024 para os segurados com NIS final 1. Segue de forma sequencial em dias úteis até o último grupo. Beneficiários que recebem acima de R$ 1.412: o pagamento será iniciado em 2 de janeiro de 2025 para os que têm NIS final 1 e 6. O calendário termina no dia 8 de janeiro de 2025.

Aproveite e confira:

Divisão dos grupos de beneficiários

O INSS organiza os pagamentos em grupos específicos para facilitar a liberação dos valores e evitar aglomerações nas agências bancárias. Confira a divisão:

Para quem recebe até um salário mínimo: Pagamento se inicia em 23 de dezembro e segue diariamente, exceto fins de semana e feriados, até o último grupo.

Para quem recebe mais de R$ 1.412: Início em 2 de janeiro de 2025. Grupos divididos com base no final do NIS, sendo realizados pagamentos combinados (ex.: NIS 1 e 6 no mesmo dia).



Como consultar o benefício do INSS?

Em caso de dúvidas sobre o pagamento, o INSS oferece canais de atendimento acessíveis. Veja como consultar: