Famílias podem garantir cestas básicas durante férias escolares; confira os detalhes

Estão abertas as inscrições para cestas básicas destinadas a famílias com crianças na rede pública. Veja como consultar e retirar o benefício.

Durante as férias escolares, muitas crianças de baixa renda enfrentam dificuldades devido à ausência da merenda escolar, que garante pelo menos duas refeições diárias.

Para ajudar as famílias nessa situação, o governo abriu inscrições para a retirada de cestas básicas. A medida visa atender os alunos da rede pública que dependem dessas refeições e se encontram em situação de vulnerabilidade.

Os responsáveis já podem verificar se têm direito à cesta básica. A consulta pode ser feita via internet, sendo necessário apenas inserir o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do aluno.

Crianças da rede pública terão direito a cestas básicas nas férias. Saiba quem pode participar e os passos para receber o auxílio. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

Quem pode receber a cesta básica?

O benefício é destinado às famílias que atendem aos seguintes critérios:

Estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) .

. Ter renda familiar per capita de até R$ 218 , caracterizando extrema pobreza.

, caracterizando extrema pobreza. Possuir crianças ou adolescentes matriculados na Rede Municipal de Educação , incluindo creches parceiras.

, incluindo creches parceiras. Residir no município de Belo Horizonte.

A partir de segunda-feira (9), os responsáveis podem verificar se têm direito à cesta básica. Para isso, basta acessar o site cestaestudantes.pbh.gov.br , inserir o CPF e o primeiro nome do responsável pela matrícula do aluno.

Que tal conferir?

Como funciona o benefício?

O programa oferece um voucher que dá direito à retirada da cesta básica. A iniciativa ocorre duas vezes ao ano: em julho e no período de dezembro a janeiro, quando as crianças estão em férias escolares.

Passos para acessar o benefício:

Verifique sua elegibilidade no site: Consulte se tem direito ao benefício informando os dados solicitados no portal Cesta Estudante.

Consulte se tem direito ao benefício informando os dados solicitados no portal Cesta Estudante. Retire o voucher online: O documento, disponível no site, é necessário para trocar pela cesta básica.

O documento, disponível no site, é necessário para trocar pela cesta básica. Apresente o voucher no local indicado: Leve o documento ao supermercado da rede Supermercados BH indicado no voucher.

Leve o documento ao supermercado da rede Supermercados BH indicado no voucher. Tenha um documento com foto em mãos: Esse comprovante é necessário para validar a troca pelo kit.

Tipos de cestas básicas disponíveis

Há dois tipos de cesta, ajustados de acordo com o tamanho da família:

Famílias com até duas crianças matriculadas: Recebem uma cesta básica padrão.

Recebem uma cesta básica padrão. Famílias com mais de duas crianças matriculadas: Recebem uma cesta com maior quantidade de itens.

A saber, essa diferenciação busca garantir que famílias maiores tenham acesso a alimentos em quantidade suficiente para o período de férias.

Por que esse programa é importante?

A iniciativa da PBH reforça o apoio a famílias que dependem das refeições escolares para garantir a alimentação de seus filhos.

Durante as férias, quando a merenda não é oferecida, o risco de insegurança alimentar aumenta. Assim, o programa não só ampara essas famílias, mas também assegura que as crianças tenham acesso a alimentos básicos mesmo fora do período letivo.