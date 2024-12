Banco do Brasil emite cartão SEM ANUIDADE + 20 mil milhas na aquisição – veja como aproveitar

Oferta imperdível combina vantagens exclusivas em viagens com isenção de anuidade e bônus de milhas, ideal para acumular benefícios

Os cartões GOL Smiles (smiles.com.br) emitidos pelo Banco do Brasil (bb.com.br) estão entre as melhores opções para quem deseja vantagens exclusivas em viagens e compras. Com isenção de anuidade por 12 meses e bônus de até 20 mil milhas, a campanha atual transforma cada gasto em benefícios significativos.

Além de oferecer milhas extras na adesão, a promoção garante vantagens como pontuação elevada, embarque prioritário e acesso a salas VIP. O cliente ainda conta com benefícios adicionais da bandeira Visa, (visa.com.br) ampliando as vantagens.

Essa oportunidade é ideal para quem planeja viajar ou economizar nas compras do dia a dia, acumulando milhas de forma prática e vantajosa.

Banco do Brasil combina benefícios financeiros com vantagens exclusivas

Oferta de milhas e isenção de anuidade

Os cartões GOL Smiles do Banco do Brasil se destacam pela possibilidade de acumular milhas, ter anuidade gratuita e aproveitar uma série de vantagens exclusivas.

A promoção é válida até 31 de dezembro de 2024, e os benefícios variam conforme a variante do cartão escolhido: Gold, Platinum ou Infinite.

Isenção de anuidade por 12 meses

A isenção da anuidade depende de atingir uma meta de gastos até 31 de janeiro de 2025. Veja os valores:

Visa Gold : Gasto mínimo de R$ 2.000 para isenção e 5.000 milhas bônus;

: Gasto mínimo de R$ 2.000 para isenção e 5.000 milhas bônus; Visa Platinum : Gasto mínimo de R$ 4.000 para isenção e 10.000 milhas bônus;

: Gasto mínimo de R$ 4.000 para isenção e 10.000 milhas bônus; Visa Infinite: Gasto mínimo de R$ 8.000 para isenção e 15.000 milhas bônus.

Essas metas são acessíveis para muitos consumidores e representam uma excelente economia durante o primeiro ano de uso.

Bônus de milhas na adesão

Clientes que pertencem ao Clube Smiles ou à categoria Diamante recebem milhas extras: até 20 mil no Infinite. Já outros clientes têm bônus proporcionais, como 15 mil no Infinite e 10 mil no Platinum. As milhas são creditadas em até quatro parcelas, conforme o pagamento das faturas.

Essas milhas podem ser usadas para emissão de passagens, compra de produtos e serviços no programa Smiles, agregando ainda mais valor ao cartão.

Benefícios dos cartões GOL Smiles

Além de isenção de anuidade e bônus, os cartões GOL Smiles oferecem vantagens que tornam a experiência do cliente ainda mais completa.

Pontuação em milhas por dólar gasto

Os cartões acumulam milhas por dólar gasto, variando conforme a versão:

Gold : Até 3 milhas por dólar;

: Até 3 milhas por dólar; Platinum : Até 3,5 milhas por dólar;

: Até 3,5 milhas por dólar; Infinite: Até 5,5 milhas por dólar, com milhas que não expiram para clientes do Clube Smiles.

A pontuação é ideal para quem deseja acumular milhas de forma rápida e planejar viagens ou trocar por benefícios do programa.

Vantagens exclusivas em voos GOL

Os cartões Platinum e Infinite oferecem benefícios como:

Primeira bagagem despachada gratuitamente;

Embarque e check-in prioritários;

Acesso ao Lounge GOL Smiles.

Além disso, todos os cartões permitem parcelar passagens da GOL em até 12 vezes sem juros, facilitando o planejamento de viagens.

Benefícios da bandeira Visa

Os cartões incluem também vantagens da Visa, como proteção de compra, garantia estendida, assistência médica internacional e acesso ao Visa Airport Companion, ideal para experiências exclusivas em aeroportos.

Como solicitar o cartão do Banco do Brasil

Para aproveitar os benefícios, a solicitação deve ser feita até 31 de dezembro de 2024. Siga as etapas para obter o seu cartão:

Acesse a página oficial da promoção no site do Banco do Brasil; Escolha a variante que atende ao seu perfil; Preencha o formulário com seus dados; Aguarde a análise de crédito.

Após a aprovação, o cartão será enviado para o endereço cadastrado, e os benefícios estarão disponíveis para uso imediato.

Informações importantes

Algumas condições são indispensáveis para aproveitar a campanha:

Apenas novos clientes podem participar;

Transações como pagamento de contas e impostos não contam para a meta de gastos;

As regras completas estão disponíveis no site oficial do Banco do Brasil.

Vantagens de acumular milhas

As milhas acumuladas podem ser usadas para resgatar passagens aéreas, produtos e serviços no programa Smiles. Para viajantes frequentes, a economia pode ser significativa, além de facilitar o acesso a experiências premium.

Os bônus de milhas também ajudam na progressão de categorias no Smiles, garantindo ainda mais benefícios, como pontuações elevadas por voo e maior flexibilidade no uso de milhas.

Combinação única de benefícios

O cartão GOL Smiles emitido pelo Banco do Brasil oferece uma combinação única de benefícios, incluindo isenção de anuidade e bônus de milhas.

Com vantagens exclusivas, como embarque preferencial e acesso a lounges VIP, é a escolha ideal para quem busca economizar e aproveitar ao máximo suas viagens e compras.

Aproveite essa oportunidade para transformar suas despesas do dia a dia em milhas e benefícios que fazem a diferença. Faça sua solicitação e comece a acumular vantagens hoje mesmo!