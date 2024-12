Gmail sem espaço? Com estas 3 dicas, você para de sofrer com falta de armazenamento!

O Gmail, em algum momento, começa a ficar lotado com tantas imagens, vídeos, áudios e e-mails ao longo dos anos.

O uso constante do Gmail pode levar ao acúmulo de mensagens, anexos e outros dados que ocupam todo o espaço de armazenamento disponível. Isso acontece ainda mais com pessoas que têm contas antigas.

Essa situação é comum e pode comprometer o envio e recebimento de e-mails, afetando atividades importantes do dia a dia. Chega um momento, por exemplo, em que não há backup de arquivos, como conversas do WhatsApp.

Para evitar transtornos, é essencial buscar soluções que ajudem a organizar a caixa de entrada e liberar espaço. Apesar de parecer algo complexo, na verdade é bem simples esvaziar seu armazenamento.

Se deparou com o Gmail lotado e precisa liberar espaço? Veja algumas dicas. / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Formas de liberar espaço no Gmail

Existem várias estratégias para liberar espaço no Gmail, permitindo que sua conta volte a funcionar plenamente. Desde a exclusão de mensagens desnecessárias até a remoção de anexos grandes, algumas práticas simples podem fazer toda a diferença. Veja só.

Se livre de mensagens antigas

Uma das formas mais eficazes de liberar espaço é remover e-mails antigos que não possuem mais relevância. Para facilitar o processo, utilize o filtro de pesquisa disponível no Gmail. Digite termos como “older_than:1y” para localizar mensagens com mais de um ano e apague aquelas que não têm utilidade. Esse hábito, além de economizar espaço, promove uma organização maior na sua conta de e-mail.

Cancele algumas inscrições

Mensagens promocionais e boletins informativos podem ocupar espaço significativo na caixa de entrada. Uma solução prática é cancelar assinaturas de e-mails indesejados. Para isso, pesquise por “cancelar assinatura” na barra de busca do Gmail.

A partir dos resultados, você pode excluir essas mensagens e usar os links de cancelamento incluídos nos e-mails para evitar o recebimento de novos conteúdos desnecessários.

Apague mensagens sem importância

E-mails com anexos grandes são responsáveis por grande parte do espaço ocupado no Gmail. Para localizar esses arquivos, use a pesquisa avançada com o termo “size:5M” ou ajuste o parâmetro para valores maiores.

Após identificar os e-mails mais pesados, apague os que não são mais necessários. Essa prática é especialmente útil para liberar espaço rapidamente, sem comprometer outras mensagens importantes.

Não quero apagar nada no Gmail, tem outro jeito?

Se você prefere manter todos os seus e-mails e não deseja deletar nada, ainda existem alternativas para resolver o problema de espaço esgotado.

Uma das opções mais acessíveis é assinar o serviço Google One, que expande o armazenamento do Gmail e de outros aplicativos do Google. Com planos a partir de R$ 3,69 por mês, é possível obter mais espaço e garantir que sua conta continue operando sem interrupções.

Outra possibilidade é criar um novo endereço de e-mail para armazenar mensagens menos importantes. Configure a conta principal para encaminhar automaticamente e-mails selecionados para o novo endereço, mantendo apenas os mais relevantes na caixa de entrada original.

Com essas opções, você pode decidir o método que mais se encaixa com o que você quer para gerenciar sua conta de e-mail, garantindo eficiência e organização sem comprometer a funcionalidade do Gmail.

