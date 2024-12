WhatsApp vai excluir função e deixará usuários na mão; veja o que muda

WhatsApp desativará pagamentos com cartão de débito. Veja como usar o Pix e configure o Meta Pay para continuar realizando transações pelo aplicativo.

A partir de 19 de dezembro, o WhatsApp não permitirá mais pagamentos com cartão de débito. Segundo a Meta, essa decisão foi tomada para priorizar o Pix, um método considerado mais integrado e digital.

A mudança afetará apenas transferências entre pessoas físicas, enquanto pagamentos para empresas continuarão aceitando todas as formas de pagamento disponíveis.

O WhatsApp Pagamentos seguirá oferecendo outras opções além do Pix: cartão de crédito e cartão pré-pago. Entenda como essa mudança impactará os usuários e como configurar o Meta Pay para realizar transações.

Mudança no WhatsApp Pagamentos: cartão de débito será desativado. Saiba como continuar usando Pix e outras formas de pagamento no app. (Foto: Jeane de Oliveira / www.noticiadamanha.com.br).

O que muda no WhatsApp Pagamentos?

Primeiramente, é importante saber que a mudança não afeta todas as transações. Veja o que continuará e o que será alterado:

Transferências entre pessoas físicas: o cartão de débito será desativado, restando apenas Pix, cartão de crédito e cartão pré-pago.

o cartão de débito será desativado, restando apenas Pix, cartão de crédito e cartão pré-pago. Pagamentos para empresas: nenhuma alteração foi anunciada, e todos os métodos continuarão funcionando normalmente.

A Meta explicou que o objetivo é oferecer uma experiência mais alinhada com os métodos digitais amplamente utilizados no Brasil, como o Pix.

Com isso, o WhatsApp espera simplificar as transações e aumentar sua base de usuários ativos no sistema de pagamentos.

Veja também:

Como realizar pagamentos no WhatsApp?

Para quem deseja continuar usando o WhatsApp Pagamentos, é necessário configurar o Meta Pay (antigo WhatsApp Pay).

A ferramenta foi criada para facilitar transferências diretamente no aplicativo, sem a necessidade de usar plataformas externas. Veja como configurar e usar o Meta Pay:

Abra o aplicativo e inicie uma conversa com a pessoa para quem deseja enviar dinheiro.

Toque no ícone de “R$” e selecione a opção “Pagamento.”

e selecione a opção Insira o valor desejado e clique em “Pagar.”

Coloque o PIN cadastrado no Meta Pay para autorizar a transação.

A transação será exibida como uma mensagem na conversa. A pessoa precisa aceitar o pagamento para concluir o processo.

Após esses passos, o valor será transferido para a conta associada ao destinatário.

Como usar o Pix no WhatsApp?

Se o objetivo é usar o Pix como forma de pagamento, o WhatsApp oferece um processo simples para configurar e realizar transações. Siga este passo a passo:

No menu principal do aplicativo, clique em “Pagamentos.”

Escolha o Pix como forma de pagamento.

Vincule sua conta bancária fornecendo os dados associados à sua chave Pix.

Realize pagamentos escaneando um QR Code ou digitando a chave Pix do destinatário.

O Pix no WhatsApp permite transferências rápidas e sem taxas, tornando o processo mais prático para o dia a dia.

Por que o cartão de débito será desativado?

Segundo a Meta, o cartão de débito será removido para simplificar a experiência do usuário, concentrando esforços no Pix, que é mais digital e amplamente utilizado no Brasil.

A empresa reforçou que o foco será tornar o Pix a principal forma de pagamento entre pessoas físicas, mantendo outras opções como suporte secundário.