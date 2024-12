Nova LEI é aprovada e carros terão IPVA isento até 2030

Carros terão IPVA isento até 2030. Confira os detalhes do projeto de lei e como isso impacta o setor.

Uma nova medida promete beneficiar proprietários de carros elétricos e híbridos. O Projeto de Lei 414/2024, aprovado recentemente, estende a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos eletrificados até 31 de dezembro de 2030.

Outra vantagem é o programa que permite utilizar o benefício fiscal para obter descontos no IPTU ou receber o valor em conta bancária.

Essa decisão, no entanto, ainda depende de uma segunda votação, mas já traz expectativas positivas para quem aposta em veículos mais sustentáveis.

Como funciona a isenção de IPVA para veículos eletrificados?

Desde 2014, carros elétricos e híbridos já contam com isenção de IPVA em São Paulo, conforme a Lei nº 15.997.

O benefício, inicialmente proposto pelo então secretário de governo Fernando Haddad, estava programado para terminar em 2024, após uma alteração feita em 2021. Agora, com o novo projeto do vereador Rodrigo Goulart (PSD), a ideia é estender o benefício até 2030.

Benefícios adicionais para veículos elétricos e híbridos

Além da isenção do IPVA, esses veículos também estão isentos do rodízio municipal de veículos em São Paulo, o que oferece maior praticidade para quem utiliza carros eletrificados no dia a dia.

Outra vantagem é o programa que permite utilizar o benefício fiscal para obter descontos no IPTU ou receber o valor em conta bancária. Nesse caso, o reembolso pode chegar a até R$ 3.642,08, dependendo do valor do veículo.

Impacto no mercado e nas vendas de veículos eletrificados

São Paulo é a cidade que mais vende carros elétricos e híbridos no Brasil. Em 2024, foram 19.492 unidades emplacadas, representando 14,1% das vendas nacionais na categoria, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Essa popularidade crescente reflete o interesse dos consumidores por tecnologias mais sustentáveis e os esforços da cidade para consolidar-se como referência em mobilidade limpa.

O que dizem os especialistas sobre a prorrogação

Segundo o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, a prorrogação do benefício não é apenas uma questão financeira.

Para ele, é uma decisão estratégica que reforça a posição de São Paulo como modelo em sustentabilidade urbana.

Ele destaca que, além de facilitar o acesso a tecnologias mais verdes, a medida também fomenta a indústria automotiva e contribui para a melhoria da qualidade do ar e da saúde da população.

O autor do projeto, vereador Rodrigo Goulart, também ressaltou a importância da prorrogação. Para ele, São Paulo, como uma das maiores metrópoles do mundo, precisa acompanhar as tendências globais de eletrificação e descarbonização dos transportes.