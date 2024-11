Cursos de Tecnologia 100% grátis! Como se inscrever nas vagas da Microsoft; tudo aqui

Em uma parceria com o Instituto Itaqui e o Ministério do Trabalho e Emprego, a Microsoft acaba de lançar uma nova série de cursos gratuitos voltados para a capacitação de profissionais em tecnologia.

A iniciativa visa atender à crescente demanda do mercado por profissionais qualificados, especialmente nas áreas de inovação e transformação digital. Com a rápida evolução das tecnologias, a necessidade de atualização constante se tornou fundamental para quem deseja se manter competitivo e aproveitar as novas oportunidades de trabalho.

Esses cursos gratuitos oferecem conhecimentos essenciais, com o objetivo de democratizar o acesso à educação tecnológica e ajudar trabalhadores a desenvolverem habilidades que atendem às exigências de um mercado em constante transformação.

Invista no seu futuro com os cursos gratuitos de tecnologia da Microsoft e se destaque no mercado digital!(Foto: Jeane de Oliveira/colunadamanha.com.br).



Quais cursos a Microsoft está oferecendo?

A Microsoft, em conjunto com o Instituto Itaqui, oferece uma ampla gama de cursos organizados para atender diferentes níveis de conhecimento e interesses. Dentre os cursos mais procurados, destacam-se:

Letramento Digital (7h): Este curso oferece uma introdução aos conceitos básicos do mundo digital, incluindo comunicação online, criação de conteúdo e práticas de segurança na internet. Ele é ideal para aqueles que estão começando a explorar o ambiente digital e precisam de uma base sólida para seguir em frente. Produtividade (17h): Voltado para quem deseja aprender a usar ferramentas do Microsoft Office 365 de maneira eficiente, este curso ensina o uso prático de programas como Word, Excel e Teams. Aulas focadas em produtividade são cruciais, uma vez que essas ferramentas são amplamente utilizadas no mercado de trabalho. Introdução à Programação (11h): Para os interessados em entrar no mundo da programação, este curso apresenta os conceitos iniciais, como a criação de códigos simples em C# e o desenvolvimento de sites básicos. A programação se tornou uma habilidade essencial, com alta demanda nas diversas áreas tecnológicas. Profissionalizante (119h): Focado em capacitar os alunos para o mercado de trabalho, esse curso abrange temas como administração de TI, análise de dados e desenvolvimento de software. Com foco em resultados práticos, ele prepara os alunos para ocupar cargos em empresas que buscam especialistas nessas áreas. Avançados em TI (61h): Este curso é voltado para quem já possui conhecimento básico ou intermediário e quer se aprofundar em áreas como inteligência artificial, engenharia de dados e ciência de dados. Trata-se de um curso de especialização para aqueles que desejam avançar na carreira e buscar uma posição de destaque no mercado de TI. Dynamics 365 (445h): Para aqueles que desejam aprender a usar o Microsoft Dynamics 365, uma ferramenta essencial para a gestão empresarial, o curso oferece conteúdo avançado em CRM (Customer Relationship Management) e ERP (Enterprise Resource Planning), focando em como essas ferramentas podem ser aplicadas no dia a dia das empresas. Educação Financeira (60h): Este curso oferece uma introdução à gestão financeira pessoal, com o objetivo de ajudar os participantes a melhorarem sua saúde financeira. A educação financeira tem se tornado uma habilidade cada vez mais importante, dada a complexidade do cenário econômico atual. Inteligência Artificial (12h): Este curso explora a aplicação da inteligência artificial (IA) em setores como sustentabilidade e educação. Com o avanço da IA, os profissionais que compreendem essas tecnologias estão cada vez mais valorizados no mercado de trabalho.

Como se inscrever nos cursos gratuitos da Microsoft?

A boa notícia é que os cursos são totalmente gratuitos e acessíveis a todos que têm interesse em melhorar suas habilidades tecnológicas. A inscrição pode ser feita de forma simples e rápida, exclusivamente pela plataforma online Eu Capacito, disponível no site do Instituto Itaqui.

O único requisito essencial para participar dos cursos é ter acesso à internet, pois todas as aulas são realizadas de forma digital. Após acessar o site oficial (https://www.eucapacito.com.br/), o participante precisa realizar o seu cadastro e escolher as trilhas de aprendizado de acordo com seus interesses e objetivos profissionais.

A Microsoft e o Instituto Itaqui oferecem certificados para os participantes que concluírem os cursos com sucesso, valorizando o currículo. Esses certificados podem melhorar as chances no mercado de trabalho, especialmente em áreas como programação, gestão de dados e inteligência artificial.

A importância dessa iniciativa no cenário atual

A digitalização crescente exige profissionais com habilidades para enfrentar desafios tecnológicos. A parceria entre Microsoft e Instituto Itaqui busca preparar a população para essas demandas. Essa iniciativa educacional é essencial para capacitar trabalhadores para o mercado em constante evolução.

A iniciativa da Microsoft contribui para o crescimento pessoal e fortalece o mercado de trabalho com profissionais mais qualificados. Ao oferecer cursos gratuitos, promove a inclusão digital. Além disso, cria oportunidades para quem não tem acesso à educação tradicional.

Com a crescente digitalização, dominar ferramentas e conceitos tecnológicos é essencial. A Microsoft, ao oferecer cursos, contribui para um futuro mais inclusivo. Essa iniciativa prepara a sociedade para as transformações digitais que afetam diversos setores.

