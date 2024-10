Universitários tem direito ao Pé-de-meia? Confira aqui

O programa Pé-de-Meia é um importante benefício financeiro destinado a estudantes de baixa renda que frequentam o ensino público.

Com o objetivo de combater a evasão escolar, esse auxílio mensal é projetado para ajudar estudantes em situação de vulnerabilidade social. Recentemente, o governo federal anunciou que o programa será ampliado para incluir universitários, oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que enfrentam desafios financeiros durante a formação superior.

Atualmente, o Pé-de-Meia já está em funcionamento, beneficiando alunos do ensino médio em escolas públicas com um repasse mensal de R$ 200. No entanto, conforme o Ministro da Educação, Camilo Santana, a intenção é estender este auxílio a estudantes universitários, permitindo que mais jovens possam concluir seus estudos sem a preocupação constante com as finanças.

É importante que os beneficiários fiquem atentos a futuras atualizações sobre a implementação deste programa.

O novo programa de auxílio estudantil, previsto para 2025, promete fortalecer a assistência a alunos vulneráveis, especialmente indígenas e quilombolas, contribuindo para a redução da evasão escolar. (Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

O que diz o Governo sobre o Pé-de-Meia para universitários?

O anúncio da expansão do programa foi feito pelo Ministro Camilo Santana, que enfatizou a importância do auxílio para universitários em vulnerabilidade social. Muitas dessas pessoas enfrentam dificuldades financeiras que vão além do pagamento das mensalidades, incluindo despesas com moradia e alimentação.

O objetivo do Pé-de-Meia universitário é oferecer um suporte adicional, minimizando o risco de abandono dos cursos devido à falta de recursos. Atualmente, a proposta ainda se encontra em fase de desenvolvimento e requer discussões adicionais com o presidente da República antes de sua implementação.

O novo programa de auxílio estudantil deve começar em 2025, com foco em ampliar a assistência para alunos indígenas e quilombolas, incluindo a criação de restaurantes universitários. O ministro destacou que o impacto na redução da evasão escolar ainda não pode ser medido com precisão, mas há indícios positivos de que o Pé-de-Meia aumentou a frequência escolar. Um levantamento mais detalhado será realizado ao final de 2024.

Como funciona o Pé-de-Meia atualmente?

Atualmente, o Pé-de-Meia beneficia exclusivamente estudantes do ensino médio que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os alunos recebem um repasse mensal de R$ 200, feito através do aplicativo Caixa Tem.

Além desse valor fixo, o programa também conta com outros incentivos anuais que têm como objetivo motivar a continuidade dos estudos e a realização de exames importantes.

O processo de seleção para a concessão do benefício é automático, baseado em dados disponíveis em sistemas como o Cadastro Único (CadÚnico). Os pagamentos são divididos em diferentes categorias, que incluem:

Incentivo para matrícula: valor anual de R$ 200. Incentivo de frequência: valor anual de R$ 1.800, pago mensalmente. Incentivo para conclusão do ano letivo: valor de R$ 1.000 ao final do ano. Incentivo para o Enem: parcela única de R$ 200 destinada aos alunos que realizam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os estudantes que recebem o benefício não precisam fazer nenhuma solicitação, pois o governo realiza a identificação dos beneficiários de forma automática, facilitando o acesso ao programa.

Pagamentos do Pé-de-Meia retornaram!

Os pagamentos do programa Pé-de-Meia, referentes ao mês de setembro, já começaram a ser liberados a partir de 30 de setembro de 2024. O cronograma de liberação é organizado de acordo com o mês de nascimento do estudante, o que facilita a consulta sobre quando o valor será disponibilizado. Abaixo, segue o cronograma:

Janeiro e Fevereiro: 30 de setembro

30 de setembro Março e Abril: 1º de outubro

1º de outubro Maio e Junho: 2 de outubro

2 de outubro Julho e Agosto: 3 de outubro

3 de outubro Setembro e Outubro: 4 de outubro

4 de outubro Novembro e Dezembro: 7 de outubro

Para verificar o saldo e a situação do pagamento do benefício, os estudantes podem seguir estes passos no aplicativo Caixa Tem:

Abra o aplicativo Caixa Tem. Faça login com seu CPF e senha cadastrada. No menu inicial, selecione a opção “Extrato”. Verifique o saldo disponível referente ao Pé-de-Meia.

Confira também:

Os novos beneficiários do programa terão direito a até cinco parcelas durante o ano de 2024, incluindo o Incentivo-Enem e o Incentivo-Conclusão, com repasses programados entre 20 e 27 de fevereiro de 2025. Essa iniciativa é um passo significativo para garantir que mais estudantes tenham acesso à educação e possam concluir seus estudos sem dificuldades financeiras, contribuindo assim para um futuro mais promissor.

Assista: