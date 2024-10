Gravidez de alto risco e INSS: o que toda mulher precisa saber; vem ver

A gravidez é uma fase única e emocionante na vida de uma mulher, mas para algumas, essa experiência pode ser marcada por complicações que tornam o período desafiador.

A gestação de alto risco é uma situação em que a saúde da mãe ou do bebê pode ser seriamente comprometida. Nesse contexto, é essencial entender os direitos e benefícios disponíveis por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que visam proteger as gestantes durante esse período delicado.

Quando uma mulher enfrenta uma gravidez de alto risco, é comum que precise se afastar temporariamente do trabalho para garantir sua saúde e a do bebê. Esse afastamento pode gerar preocupações financeiras, uma vez que a renda pode ser afetada.

Assim, muitas mulheres se perguntam: será que a gravidez de risco garante acesso a benefícios do INSS? A resposta é positiva, pois existem diversas formas de assistência financeira para essas gestantes, permitindo que elas se concentrem em cuidar de si e de seus filhos.

Direitos das gestantes em situação de alto risco

O INSS oferece benefícios específicos para mulheres que estão passando por uma gravidez de alto risco. Esses benefícios têm o objetivo de garantir uma estabilidade financeira durante o período em que a mulher não pode trabalhar.

Além do auxílio-doença, que é fundamental para as gestantes que precisam se afastar do trabalho, o salário-maternidade também é um benefício relevante.

Auxílio-doença para gestantes

O auxílio-doença é um benefício concedido às gestantes que necessitam se afastar do trabalho devido a complicações na gravidez. Esse recurso financeiro é vital para que a mulher possa se recuperar e garantir a saúde de seu bebê.

Para ter acesso a esse benefício, a gestante deve apresentar um diagnóstico que comprove a incapacidade de trabalhar, sendo fundamental ter em mãos atestados médicos e laudos que sustentem a solicitação.

Nos primeiros 15 dias de afastamento, o pagamento do salário é de responsabilidade do empregador. A partir do 16º dia, o INSS assume o pagamento, mas é necessário realizar uma perícia médica para validar a solicitação. Vale destacar que, para ser elegível ao auxílio-doença, a mulher deve ter contribuído com o INSS por pelo menos 12 meses, salvo em situações específicas, como doenças graves.

Salário-maternidade: suporte após o parto

Outro benefício importante que as gestantes de alto risco têm direito é o salário-maternidade. Este auxílio é concedido após o nascimento do bebê, oferecendo um suporte financeiro essencial para a nova mãe.

O valor do salário-maternidade é calculado com base na média dos últimos 12 meses de contribuição, e não pode ser inferior ao salário mínimo vigente. A duração do benefício é de 120 dias, e a solicitação pode ser feita até 28 dias antes da data prevista para o parto.

Em casos de aborto não criminoso, o salário-maternidade é concedido por 14 dias. Mesmo que a mulher tenha recebido auxílio-doença durante a gravidez, ela ainda tem direito ao salário-maternidade, assegurando uma continuidade no suporte financeiro após o nascimento.

Como solicitar benefícios do INSS durante a gravidez de risco

O processo para solicitar o auxílio-doença e o salário-maternidade é relativamente simples e pode ser realizado de forma digital, facilitando o acesso das gestantes aos benefícios. A seguir, veja os passos para cada solicitação.

Passo a passo para solicitar o Auxílio-doença

Agende uma Perícia Médica: Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS para agendar a perícia, que confirmará a incapacidade temporária para o trabalho. Prepare a Documentação Necessária: Tenha em mãos os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH).

CPF.

Atestados e laudos médicos atualizados.

Comprovante de contribuição ao INSS.

3. Compareça à Perícia Médica: Esteja presente no local e horário agendados para realizar a avaliação.

4. Acompanhe o Resultado: O resultado da solicitação será disponibilizado no aplicativo Meu INSS ou por meio de contato telefônico.

Passo a passo para solicitar o Salário-maternidade

Solicite pelo Meu INSS: Acesse o site ou o aplicativo e faça a solicitação na seção específica para salário-maternidade. Documentação Necessária: Apresente os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto (RG ou CNH).

CPF.

Certidão de nascimento ou atestado médico (caso solicite antes do parto).

Comprovantes de contribuição ao INSS.

3. Aguarde a Análise: O INSS analisará a solicitação e informará o resultado pelo aplicativo.

Direitos e benefícios durante a gravidez de alto risco

Ao enfrentar uma gravidez de alto risco, é fundamental que as gestantes estejam cientes dos seus direitos e das opções de benefícios disponíveis através do INSS.

Conhecer os passos para solicitar o auxílio-doença e o salário-maternidade é essencial para garantir a proteção financeira durante esse período delicado.

Seguindo os procedimentos adequados e apresentando a documentação correta, as mulheres podem assegurar o suporte necessário para cuidar de sua saúde e da saúde de seus filhos durante a gestação e após o parto.

