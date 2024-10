Qual paga mais e por quê? Entenda as diferenças entre Auxílio-doença e Auxílio acidente

Compreender as nuances entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente é essencial para quem busca auxílio do INSS.

Esses benefícios, embora tenham propósitos distintos, muitas vezes geram dúvidas sobre qual deles oferece uma compensação financeira mais vantajosa para os segurados.

O auxílio-doença é concedido a trabalhadores que enfrentam incapacidades temporárias, enquanto o auxílio-acidente destina-se àqueles que sofreram acidentes que resultaram em sequelas permanentes.

Além disso, fatores como a condição de saúde do trabalhador e as regras de cálculo do INSS influenciam diretamente o valor recebido. Este artigo explora em detalhes as regras de concessão, valores e condições de cada benefício.

Entender as diferenças entre o auxílio-doença e o auxílio-acidente é fundamental para garantir o melhor suporte financeiro em momentos de necessidade. (Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Regras para concessão dos benefícios

O auxílio-doença é um dos principais benefícios oferecidos pelo INSS. Ele é destinado a segurados que apresentam incapacidades temporárias devido a problemas de saúde, como doenças ou lesões. Para ter acesso a esse benefício, o trabalhador deve ter contribuído ao INSS e cumprir uma carência mínima de 12 meses. No entanto, essa carência não se aplica em casos de acidentes de trabalho.

Para solicitar, o segurado deve passar por uma perícia médica, onde um profissional avaliará sua condição de saúde e a necessidade de afastamento. É importante apresentar uma documentação robusta, que inclua laudos médicos e atestados que comprovem a incapacidade temporária. Uma vez que o benefício é aprovado, o valor pago geralmente corresponde a uma porcentagem do salário de contribuição do trabalhador.

Por outro lado, o auxílio-acidente é destinado a segurados que sofreram um acidente e que, como resultado, possuem sequelas permanentes que comprometem sua capacidade de trabalho. Ao contrário do auxílio-doença, a concessão deste benefício não depende de carência, desde que o segurado já esteja contribuindo. Para se qualificar, o trabalhador deve demonstrar que o acidente causou danos que afetam permanentemente sua funcionalidade.

Comparando os valores dos benefícios

Em geral, o valor do auxílio-doença tende a ser maior em comparação ao do auxílio-acidente. Isso se deve ao fato de que o auxílio-doença é uma compensação financeira que pode ser mais substancial, com base no salário de contribuição do trabalhador.

Essa quantia é geralmente calculada levando em conta os 80% das maiores contribuições realizadas nos últimos 24 meses, o que pode resultar em um valor significativo para o segurado.

Em contrapartida, o auxílio-acidente é considerado uma indenização e é pago até a aposentadoria, mas, muitas vezes, o valor não atinge o mínimo estipulado pelo salário. Portanto, muitos beneficiários do auxílio-acidente relatam receber quantias inferiores ao salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412.

Novas regras e aumento na demanda

No ano de 2024, houve um aumento considerável no número de pedidos. Essa crescente demanda se deve a uma combinação de fatores, incluindo a implementação de novas regras pelo governo federal.

Essas mudanças visam facilitar a concessão de benefícios e permitir que os segurados solicitem prorrogações de forma mais ágil.

Uma das inovações que tem se destacado é a utilização do Atestmed, uma ferramenta que permite a análise de atestados médicos de maneira online. Essa tecnologia minimiza a necessidade de deslocamento para perícias presenciais, tornando o processo mais rápido e acessível. As novas regras têm como objetivo melhorar a eficiência do INSS e oferecer um suporte mais adequado aos segurados que enfrentam dificuldades financeiras devido a problemas de saúde ou acidentes.

Confira também:

Mantenha-se informado; conheça os benefícios

Entender as diferenças é crucial para trabalhadores que buscam maximizar os benefícios oferecidos pelo INSS. Enquanto o auxílio-doença proporciona uma compensação financeira mais robusta, o auxílio-acidente oferece suporte em caso de sequelas permanentes, mas com valores geralmente inferiores.

Com as novas regras em vigor, é essencial que os segurados estejam cientes de seus direitos e deveres, além de acompanharem as atualizações da legislação.

O INSS disponibiliza informações detalhadas em seu Portal, onde os segurados podem consultar as regras e requisitos atualizados. Portanto, a informação correta pode fazer toda a diferença na hora de solicitar e receber os benefícios a que se tem direito, assegurando uma proteção financeira em momentos difíceis.

Assista: