Amazon inova: veja a nova forma de pagamento para quem usa pix e boleto; imperdível

A Amazon, uma das líderes globais em e-commerce, acaba de lançar um inovador método de pagamento no Brasil.

O novo recurso, intitulado “Parcele sem Cartão”, foi criado para facilitar a vida dos consumidores que não possuem ou preferem não utilizar cartões de crédito. Com isso, a plataforma busca atender a um público crescente que deseja parcelar suas compras, mas enfrenta barreiras com as opções tradicionais de pagamento.

O “Parcele sem Cartão” representa um avanço significativo na forma como os brasileiros podem realizar suas compras online. Ao permitir o parcelamento por meio de boleto ou PIX, a Amazon torna mais acessível a aquisição de produtos de maior valor, o que pode ser um grande diferencial em um mercado tão competitivo.

A parceria entre a Amazon e a fintech Geru resultou na inovação “Parcele sem Cartão”, que amplia opções de pagamento e democratiza o acesso a bens essenciais. Com esse método, os clientes podem realizar compras de até R$ 10 mil, parcelando em até 24 meses. As taxas de juros variam de 4% a 9% ao mês, oferecendo flexibilidade financeira aos consumidores.

O “Parcele sem Cartão” da Amazon transforma a experiência de compra, permitindo que mais consumidores adquiram produtos de forma parcelada e acessível, mesmo sem cartões de crédito.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Como funciona o parcele sem cartão da Amazon?

O processo para utilizar o “Parcele sem Cartão” é simples e direto. Primeiramente, os clientes interessados devem passar por uma análise de crédito para se tornarem elegíveis para o serviço. É necessário que o usuário seja maior de idade e forneça informações básicas, como CPF, endereço e dados de contato, incluindo telefone celular e e-mail válidos.

Após o envio dos dados, o aplicativo Geru verifica o histórico de crédito do usuário em tempo real. Se aprovado, o cliente recebe um limite exclusivo para compras na Amazon. Na primeira transação, é exigida autenticação por reconhecimento facial no Geru Pay, garantindo segurança adicional.

O “Parcele sem Cartão” se destaca pela flexibilidade nas opções de pagamento, permitindo que os usuários paguem parcelas via boleto ou PIX. Isso oferece conveniência para quem prefere não usar cartões de crédito. No entanto, os clientes devem estar cientes da cobrança de juros, que pode tornar essa modalidade menos vantajosa em comparação a outras opções de pagamento.

A evolução do parcelamento no E-commerce

O parcelamento de compras é uma prática já enraizada no Brasil, especialmente no varejo físico, onde o uso de carnês e crediários é bastante comum. À medida que o comércio eletrônico se expandiu, essa tradição foi adaptada ao ambiente digital, proporcionando novas oportunidades para os consumidores.

No entanto, muitos ainda enfrentam dificuldades devido à falta de limites disponíveis nos cartões ou à preferência por métodos de pagamento alternativos. Nesse contexto, o “Parcele sem Cartão” se destaca como uma solução inovadora, especialmente para aqueles que não desejam ou não podem utilizar cartões de crédito.

Essa tendência de “compre agora, pague depois”, conhecida internacionalmente, está se consolidando no Brasil. Empresas como Affirm e Klarna já demonstraram o sucesso desse modelo em outros países, e agora a Amazon, através da colaboração com a Geru, entra nessa mesma onda.

Vantagens e limitações do novo recurso

As vantagens do “Parcele sem Cartão” são claras. A acessibilidade proporcionada por essa nova opção de pagamento é uma das principais. Com a possibilidade de parcelar compras via boleto ou PIX, mais consumidores poderão adquirir produtos na Amazon, mesmo sem um cartão de crédito.

Entretanto, há limitações a serem consideradas. A cobrança de juros é uma preocupação significativa, especialmente para aqueles que estão acostumados a parcelar compras sem juros com cartões. Além disso, o fato de que essa opção não está disponível para produtos digitais ou assinaturas pode restringir o uso do serviço.

O “Parcele sem Cartão” é uma inovação no e-commerce brasileiro que oferece flexibilidade para parcelar compras sem cartões de crédito. Apesar das limitações, essa modalidade amplia as opções de compra na Amazon, consolidando sua referência no mercado digital e facilitando aquisições para mais consumidores.

