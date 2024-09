Mudanças no INSS: o que esperar dos pagamentos até dezembro?

O final de 2024 traz importantes alterações para os beneficiários do INSS, especialmente em relação aos pagamentos previstos para dezembro.

Com o período festivo se aproximando, marcado por despesas adicionais, aposentados, pensionistas e segurados devem ficar atentos ao novo calendário de pagamentos. Além disso, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação aos reajustes trouxe uma perspectiva ainda mais relevante sobre o tema.

Os pagamentos do INSS, normalmente realizados seguindo um cronograma fixo, levarão em consideração o número final do benefício e o valor a ser pago. Para dezembro de 2024, porém, o INSS anunciou mudanças estratégicas no calendário, com o objetivo de facilitar a liberação dos recursos antes das festividades de fim de ano.

Essa antecipação dos depósitos será essencial para quem precisa do valor em mãos antes do Natal, permitindo que os beneficiários possam organizar melhor suas finanças para as festas e compras de fim de ano. Assim, os ajustes anunciados visam justamente minimizar o impacto financeiro nesse período, proporcionando maior conforto para o planejamento dos segurados.

Antecipação dos pagamentos do INSS para dezembro

A antecipação dos pagamentos do INSS em dezembro visa beneficiar aposentados e pensionistas, garantindo o recebimento antes do Natal. A medida já foi aplicada em anos anteriores e está prevista para a segunda quinzena de dezembro.

Além disso, o cronograma segue dividido em duas faixas: a primeira para quem recebe até um salário mínimo, e a segunda para aqueles que têm benefícios superiores a esse valor. O novo calendário foi pensado para agilizar o processo de recebimento e evitar transtornos durante o período festivo, sendo possível consultar as datas exatas de pagamento diretamente no site ou aplicativo Meu INSS.

Décimo terceiro salário e imposto de renda

O pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário do INSS ocorre em novembro, junto ao benefício de dezembro. Esta parcela tem descontos de Imposto de Renda, o que pode reduzir o valor em comparação à primeira.

Esse pagamento adicional é uma forma de aliviar as despesas típicas do fim de ano, como compras de presentes e gastos com viagens, sendo, assim, um importante reforço na renda dos aposentados e pensionistas do INSS. Esse recurso extra possibilita um planejamento financeiro mais eficiente, garantindo que os beneficiários possam contar com um valor adicional no final do ano.

Como consultar os pagamentos do INSS

A consulta dos pagamentos do INSS pode ser feita de forma prática e rápida por meio da internet. O site e o aplicativo Meu INSS, disponíveis para Android e iOS, permitem verificar o extrato de pagamento e obter informações detalhadas sobre os valores e datas de recebimento. Após fazer login, basta acessar a opção “Extrato de Pagamento” para consultar o benefício desejado.

Para aqueles que não possuem acesso à internet, há a opção de consultar os pagamentos do INSS por meio da Central 135. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e é necessário fornecer o CPF e alguns dados pessoais para garantir a segurança da operação. Essa alternativa oferece uma solução acessível para quem prefere realizar a consulta via telefone.

Além disso, correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também podem conferir os pagamentos utilizando os serviços de home banking. No Banco do Brasil, a consulta deve ser feita na opção “Previdência Social”, enquanto na Caixa, basta acessar a aba “Extrato Previdenciário”.

Processo de pagamento e movimentação dos recursos

Os pagamentos do INSS são depositados diretamente na conta do beneficiário. Esse depósito pode ser realizado em uma conta-corrente, conta-poupança ou conta-benefício, aberta no momento da concessão do benefício. A vantagem desse método é a agilidade e segurança no acesso ao dinheiro.

Para quem utiliza uma conta-benefício, o saque ou transferência dos valores é necessário, pois a função débito não está disponível. Portanto, os segurados que possuem esse tipo de conta precisam retirar o valor ou transferi-lo para outra conta a fim de realizar suas transações.

Já aqueles que recebem o benefício em uma conta-corrente podem fazer uso de transferências, pagamentos via Pix e outras operações financeiras com maior liberdade.

Solicitação de pagamentos não recebidos

Caso algum beneficiário não receba o pagamento devido, é possível solicitar a regularização diretamente no site Meu INSS. O processo é simples e pode ser iniciado ao acessar a opção “Agendamentos/Requerimentos”. Em seguida, o segurado deve clicar em “Novo requerimento” e pesquisar pela palavra-chave “não recebido” para selecionar o serviço desejado.

Caso seja necessário atendimento presencial para comprovar alguma informação, o INSS entrará em contato com o beneficiário para agendar o atendimento. O andamento do processo pode ser acompanhado diretamente pelo site ou aplicativo, na mesma aba de “Agendamentos/Requerimentos”.

Portanto, com as mudanças anunciadas para o fim de 2024, os segurados devem se manter informados e consultar o calendário para garantir que receberão os valores dentro do novo prazo estipulado. Isso permitirá que as famílias planejem melhor suas despesas e tenham um fim de ano financeiramente mais tranquilo.

