iPhone 16 é uma decepção? Fãs relatam 5 coisas que não gostaram

iPhone 16 trouxe algumas mudanças que não agradaram aos fãs da Apple. Veja as principais críticas e o que deixou os consumidores insatisfeitos.

O lançamento do iPhone 16 chegou com grande expectativa, mas alguns fãs da Apple se sentiram decepcionados por conta da falta de inovações.

Apesar de trazer novidades como a Apple Intelligence e o chip A18, muitos aspectos ficaram aquém das expectativas, principalmente em relação à câmera e à tela.

Além disso, o aumento nos preços deixou muitos consumidores insatisfeitos, especialmente porque os diferenciais não foram tão marcantes quanto em lançamentos anteriores.

As críticas não se limitam apenas aos recursos, mas também ao design e ao valor do novo iPhone, que está entre R$ 500 e R$ 1.500 mais caro que o iPhone 15.

Para quem esperava melhorias significativas, o iPhone 16 trouxe algumas mudanças que não convenceram completamente os usuários. Vamos explorar as cinco principais reclamações dos fãs.

5 coisas decepcionantes no iPhone 16

1. Disposição das câmeras

A mudança na disposição das câmeras foi uma das surpresas que não agradaram a todos. No iPhone 16, as lentes voltaram a ser alinhadas na vertical, algo que lembra os modelos mais antigos, como o iPhone X e o iPhone 11.

Muitos fãs esperavam por avanços nas câmeras, mas, na verdade, o iPhone 16 manteve as mesmas especificações do iPhone 15, o que foi uma decepção para quem esperava grandes inovações.

Enquanto o iPhone 16 Pro oferece uma lente telefoto com zoom óptico de até cinco vezes, o modelo básico do iPhone 16 não conta com essa funcionalidade.

Para efeito de comparação, o Galaxy S24 da Samsung, um dos principais concorrentes, traz zoom óptico de três vezes no modelo básico.

2. Tela de 60 Hz continua

Outro ponto de frustração foi a permanência da tela com 60 Hz nos modelos básicos e Plus do iPhone 16. A tecnologia ProMotion, que traz uma taxa de atualização de 120 Hz, já está presente nos modelos Pro desde o iPhone 13, mas a Apple manteve a tela de 60 Hz nas versões mais simples.

Isso foi uma surpresa negativa, já que muitos esperavam, pelo menos, um avanço para 90 Hz na linha base.

A concorrência, como Samsung e Xiaomi, já oferece taxas de atualização superiores a 60 Hz até mesmo em modelos intermediários, o que faz com que a Apple pareça estar ficando para trás nesse quesito.

3. Câmera frontal sem grandes atualizações

A falta de melhorias na câmera frontal também desapontou os fãs da Apple. A câmera de selfies do iPhone 16 permanece praticamente a mesma desde o lançamento do iPhone 11, com um sensor de 12 megapixels.

Embora o sensor tenha recebido estabilização óptica no iPhone 13, não houve mudanças significativas nas gerações seguintes.

Muitos consumidores esperavam uma atualização mais robusta na câmera frontal, especialmente em um momento em que as selfies e vídeos se tornaram parte essencial do uso diário dos smartphones. No entanto, a Apple optou por não dar destaque a essa questão no evento de lançamento do iPhone 16.

4. Cores da linha iPhone 16 Pro

As opções de cores da linha Pro do iPhone 16 também não foram bem recebidas. A Apple substituiu a cor azul pela cor “titânio deserto”, o que fez com que todas as opções de cores do iPhone 16 Pro oscilassem entre tons de cinza.

Isso contrasta com as cores vibrantes e saturadas oferecidas no modelo base do iPhone 16, que agora conta com opções de rosa, verde e azul intensos.

A falta de variação nas cores da linha Pro frustrou aqueles que esperavam algo mais ousado, especialmente porque as versões Pro são as mais caras e tecnicamente avançadas.

5. Preço elevado sem inovações significativas

Por fim, o preço do iPhone 16 foi um dos fatores que mais decepcionaram os fãs. Com um aumento que varia de R$ 500 a R$ 1.500 em relação ao iPhone 15, muitos consumidores esperavam que o iPhone 16 trouxesse inovações que justificassem o custo mais alto.

Embora o chip A18 e a Apple Intelligence sejam novidades bem-vindas, a falta de grandes inovações deixou um sentimento de que o valor não compensa as poucas melhorias.

Enquanto o iPhone 15 foi lançado com preços a partir de R$ 7.299, o iPhone 16 básico chega ao mercado por R$ 7.799. No caso do iPhone 16 Pro Max, o preço é ainda mais salgado, chegando a R$ 12.499, R$ 1.500 a mais do que o modelo anterior.

