Tem algum problema com o Nubank? Veja a melhor maneira de resolver sem complicações

Está enfrentando dificuldades com o Nubank? Aprenda a resolver sua situação de forma rápida e acompanhe sua solicitação.

Se você está enfrentando dificuldades com o Nubank, saiba que existe uma maneira fácil de registrar sua reclamação por meio de um portal na internet.

A saber, o portal permite que consumidores insatisfeitos com produtos ou serviços possam resolver seus problemas diretamente com as empresas, e o Nubank é uma delas. Com uma página dedicada no portal, o banco busca solucionar as questões de seus clientes de forma rápida e eficiente.

A seguir, veja como registrar sua reclamação de maneira simples e obter uma resposta da equipe do Nubank.

Teve um problema com o Nubank? Veja como registrar sua reclamação no Reclame Aqui e quais são as opções de atendimento disponíveis.

Como registrar uma reclamação no Reclame Aqui Nubank?

O primeiro passo é se cadastrar como consumidor no site Reclame Aqui. Acesse a página de cadastro e crie sua conta gratuitamente. Com o cadastro feito, siga o passo a passo abaixo para registrar sua reclamação:

Acesse a página do Nubank no Reclame Aqui : reclameaqui.com.br/empresa/nubank ;

: ; Clique no botão “Reclamar”;

Na próxima tela, clique novamente em “Reclamar”;

Preencha as informações solicitadas e clique em “Próximo passo”;

e clique em “Próximo passo”; Insira o tema da sua reclamação no campo “Título da história”;

Descreva o ocorrido no quadro “Conte a sua história” , sem incluir dados pessoais;

, sem incluir dados pessoais; Informe o número de celular para que a equipe do Nubank possa entrar em contato e clique em “Próximo passo”;

Se desejar, insira um anexo (imagem ou documento) que comprove sua reclamação;

Classifique sua reclamação com um tema que ajude a empresa a entender o problema , como: Cobrança indevida, Cancelamento, Anuidade, Limite, etc.;

, como: Cobrança indevida, Cancelamento, Anuidade, Limite, etc.; Por fim, clique em “Publicar reclamação”.

Após seguir esses passos, sua reclamação estará publicada e o Nubank terá até 5 dias para responder.

Acompanhamento e avaliação da reclamação

Uma vez publicada sua reclamação, acompanhe o andamento no site do Reclame Aqui. O banco costuma ser bastante ágil nas respostas, então fique de olho para saber se o problema foi resolvido.

Depois de receber a resposta e, se possível, a solução, é importante avaliar o atendimento recebido. Sua avaliação ajudará outros consumidores que consultarem o Reclame Aqui e permitirá que vejam como o banco está lidando com as reclamações de seus clientes.

Avaliação do Nubank no Reclame Aqui

A fintech tem uma excelente reputação no Reclame Aqui, com uma nota de 8.2 de 10. Isso demonstra que, apesar do grande número de reclamações (mais de 233 mil), a maioria dos clientes considera as soluções satisfatórias e confia na empresa.

Veja outros indicadores que comprovam a boa reputação do Nubank:

99.1% das reclamações são respondidas ;

; Nota média das reclamações avaliadas pelos consumidores: 7.1;

74.9% dos consumidores afirmam que voltariam a fazer negócio com o Nubank ;

; 87.5% das reclamações são resolvidas.

Outros canais de atendimento do Nubank

Se você precisar de um atendimento mais rápido, também pode entrar em contato diretamente com o Nubank pelos números de telefone:

0800 591 2117 – Todas as regiões;

– Todas as regiões; 4020 0185 – Capitais e regiões metropolitanas;

– Capitais e regiões metropolitanas; 0800 887 0463 – Ouvidoria.

Primeiramente, tente resolver seu problema pelo telefone correspondente à sua localidade. Se não conseguir resolver, utilize o número de protocolo e entre em contato com a Ouvidoria.

