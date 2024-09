Afinal, quando vai ser a próxima eleição para prefeito? Veja o calendário do 1º e 2º turno

As eleições para prefeito em 2024 já têm datas definidas. Veja quando serão os turnos e como se preparar para participar do processo eleitoral.

A próxima eleição para prefeito está marcada para 2024, e é fundamental que os eleitores se organizem para participar desse processo importante. As eleições municipais vão definir os gestores das cidades para os próximos quatro anos, e saber as datas exatas do 1º e 2º turno ajuda a planejar sua participação.

Para quem ainda está confuso sobre as datas, o primeiro turno acontecerá em menos de um mês. Na data, eleitores de todo o Brasil irão às urnas entre 8h e 17h para escolher seus prefeitos e vereadores. Já os resultados preliminares serão divulgados no mesmo dia, após o fechamento das urnas. Veja mais!

O calendário das eleições municipais de 2024 está confirmado. Confira as datas dos turnos e saiba quando começam as propagandas eleitorais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quantos dias faltam para as eleições?

Para quem gosta de se organizar, as eleições de 2024 já têm datas fixas:

1º turno : 6 de outubro;

: 6 de outubro; 2º turno (se houver): 27 de outubro.

Se quiser saber exatamente quantos dias faltam para as eleições, é possível usar ferramentas como a Calculadora de Quantos Dias Faltam. Basta inserir as datas mencionadas e verificar quantos dias restam até o pleito.

Como funciona o 2º turno?

Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, se nenhum candidato a prefeito alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, haverá um segundo turno.

Esse segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro de 2024. Ele permitirá que os eleitores escolham entre os dois candidatos mais votados, garantindo que o prefeito eleito tenha a maioria absoluta dos votos.

Quando começam as propagandas eleitorais?

As campanhas eleitorais de 2024 começam oficialmente no dia 16 de agosto, dando início a um período em que os candidatos podem divulgar suas propostas.

A propaganda eleitoral poderá ser feita até 1º de outubro, usando meios como rádio, TV e internet. Esse é o momento para os eleitores conhecerem os planos dos candidatos e avaliarem suas propostas.

Como será o calendário das eleições de 2024?

As eleições municipais seguem um calendário rigoroso, com prazos específicos para cada etapa do processo eleitoral. Conhecer esses prazos é importante tanto para eleitores quanto para candidatos. Um dos marcos desse calendário é o prazo para o registro de candidaturas.

Os partidos têm até o dia 15 de agosto de 2024 para registrar seus candidatos a prefeito e vereador. Esse registro é fundamental, pois só após ele as candidaturas são reconhecidas oficialmente pela Justiça Eleitoral.

Propaganda eleitoral e restrições

A partir do dia 16 de agosto de 2024, os candidatos podem iniciar suas campanhas. Durante esse período, existem regras que regulam a propaganda eleitoral, como a proibição de anúncios pagos na internet. Somente a divulgação gratuita em redes sociais e sites próprios dos candidatos é permitida.

Propaganda no rádio e TV

Um dos momentos mais importantes da campanha eleitoral é a propaganda gratuita no rádio e na TV, que ocorrerá entre 26 de agosto e 1º de outubro de 2024. Esse período é crucial para os candidatos, que podem alcançar um grande número de eleitores por meio dessas mídias.

O título de eleitor e sua importância

O título de eleitor é essencial para participar das eleições. Quem não regularizou sua situação até o dia 4 de maio de 2024 está impedido de votar neste ano. Regularizar o título garante o exercício do direito ao voto e evita problemas legais.

Transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados

Os eleitores que mudaram de cidade ou estado devem solicitar a transferência do domicílio eleitoral dentro do prazo estabelecido. Para garantir que tudo esteja correto, é importante verificar e atualizar os dados cadastrais. A revisão pode ser feita online ou em cartórios eleitorais.

Segunda via do título de eleitor

Se o título de eleitor for perdido ou danificado, é possível solicitar uma segunda via até dez dias antes do primeiro turno. A regularização garante a participação nas eleições, mesmo que o título original não esteja disponível.

