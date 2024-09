Atenção jovens: curso de qualificação ofertado pelo Governo pode mudar seu futuro; confira

Governo lança programa de qualificação gratuita para jovens: uma oportunidade que pode mudar vidas

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) anunciou recentemente uma iniciativa que pode transformar o futuro de milhares de jovens brasileiros. Trata-se de um novo programa de qualificação profissional gratuito, que visa capacitar 15 mil jovens em várias regiões do país.

A ação, que faz parte do Programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional (PMQ), pretende preparar os jovens para o mercado de trabalho, oferecendo-lhes uma formação de qualidade e, assim, aumentando suas chances de obter uma vaga de emprego formal.

Essa iniciativa do governo busca enfrentar um dos maiores desafios do Brasil: a alta taxa de desemprego entre os jovens. Muitos enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho devido à falta de qualificação e experiência. A oferta de cursos gratuitos surge como uma solução para preencher essa lacuna, capacitando jovens com habilidades específicas e competências que o mercado exige.

A iniciativa vai oferecer diversas formações para 15 mil jovens de várias localidades do país.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Parcerias que impulsionam a formação

Durante o anúncio do programa, o secretário de Qualificação, Emprego e Renda do MTE, Magno Lavigne, destacou a importância das parcerias estabelecidas para a realização dos cursos.

Após mais de uma década sem novas colaborações com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), essas parcerias foram retomadas, trazendo benefícios para milhares de jovens. De acordo com o secretário, a iniciativa está sendo executada por meio de três frentes principais:

Universidades e institutos federais: Vinte instituições de ensino superior em diferentes regiões do Brasil estão envolvidas no projeto, oferecendo cursos que atendem às demandas do mercado local. Parcerias com estados: Algumas unidades federativas que já tinham programas de qualificação em andamento também estão colaborando com a iniciativa, garantindo maior alcance dos cursos. Organizações da Sociedade Civil (OSCs): As OSCs desempenham um papel fundamental no processo, promovendo cursos em regiões onde o acesso à educação e ao emprego é mais limitado.

Essas parcerias são essenciais para garantir que os cursos cheguem a diferentes públicos, especialmente aqueles que enfrentam maiores dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, como jovens, mulheres, negros, idosos, povos indígenas, comunidades tradicionais e pessoas LGBTQIAPN+.

Estrutura dos cursos de qualificação

Os cursos oferecidos terão uma estrutura de 100 horas de formação, divididas em duas etapas: 40 horas voltadas para conhecimentos básicos e 60 horas para conhecimentos específicos.

A parte básica abrange conteúdos como cidadania, ética, direitos trabalhistas e outros temas essenciais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Já na etapa de conhecimentos específicos, os participantes poderão escolher áreas como construção civil, alimentação, estética, administração, cuidados pessoais e muitas outras.

Cada organização envolvida no programa receberá R$ 1,2 milhão para financiar 750 vagas. Com isso, a expectativa é que os cursos atendam a uma diversidade de áreas e regiões, garantindo que os jovens de diferentes contextos sociais e econômicos possam se beneficiar da iniciativa.

Investimento e aprimoramento do programa

O governo federal anunciou um investimento de R$ 24 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para viabilizar o programa. Esse valor será distribuído entre as diversas organizações e instituições parceiras, permitindo a oferta de cursos gratuitos de qualidade.

O diretor-presidente da Fundação Polisaber, Gilberto Alvarez, uma das entidades participantes, ressaltou a importância dessa qualificação inicial para os jovens.

Segundo ele, o objetivo é que os beneficiários do programa desenvolvam suas habilidades e continuem a estudar, buscando novas oportunidades e aprimorando suas competências ao longo do tempo. “Queremos que os jovens mantenham o sonho de entrar na universidade e sigam evoluindo em suas carreiras”, afirmou Alvarez.

Oportunidades de futuro para os jovens

A oferta de cursos gratuitos para jovens é um passo crucial para combater a desigualdade social e econômica no Brasil. Em um cenário de desemprego elevado, especialmente entre os jovens, a qualificação profissional se torna um fator decisivo para conquistar uma vaga no mercado de trabalho.

Além disso, o programa também visa promover a inclusão social, oferecendo oportunidades para grupos que historicamente enfrentam maior dificuldade de inserção no mercado.

As mulheres, por exemplo, podem se beneficiar de cursos voltados para áreas como cuidados pessoais e administração, que têm alta demanda no mercado. Segundo especialistas, é possível que programas como esse também ofereçam incentivos adicionais para mulheres, como auxílio para creches ou bolsas de estudo, garantindo que elas possam participar das formações sem comprometer a rotina familiar.

Como participar dos cursos

Os jovens interessados em participar dos cursos de qualificação gratuitos devem acompanhar as informações divulgadas pelos órgãos do governo e pelas entidades parceiras.

As inscrições serão abertas de acordo com a região e o tipo de curso oferecido e as vagas serão distribuídas com base na demanda de cada localidade, e é essencial que os interessados fiquem atentos às datas de inscrição e aos requisitos de cada oportunidade.

