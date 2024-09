Como as mensagens de outros Apps aparecerão no WhatsApp e Messenger? Saiba tudo

A Meta finalmente revelou como as mensagens de outros aplicativos aparecerão no WhatsApp e no Messenger, oferecendo uma experiência integrada e prática.

Após muita especulação, as primeiras imagens da nova função foram divulgadas no último dia 6, em uma publicação no blog oficial da companhia. A nova funcionalidade permitirá que os usuários concentrem conversas de diferentes serviços de mensagens em um único lugar, seja no WhatsApp ou no Messenger.

Com isso, será possível gerenciar múltiplos aplicativos de bate-papo sem a necessidade de manter vários programas abertos ou verificar cada um separadamente.

A nova função pode ser ativada manualmente nas configurações do WhatsApp e Messenger, permitindo receber notificações de outros aplicativos. Isso facilita o monitoramento centralizado de conversas em uma única plataforma, reunindo contatos e mensagens de diferentes serviços.

Essa nova funcionalidade do WhatsApp e Messenger representa um grande passo na direção de uma maior integração entre plataformas de mensagens.(Foto: Jeane de Oliveira /noticiasmanha.com.br).

Funções de interação; confira

A Meta informou que o recurso inicial já incluirá funções básicas de interação, como reações, respostas diretas via citação, indicadores de digitação e confirmação de leitura, proporcionando uma experiência de uso fluida e completa desde o primeiro momento.

O recurso está em estágio avançado, mas ainda passará por aprimoramentos antes do lançamento global. A Meta desenvolveu a integração em seis meses e planeja lançá-la gradualmente, começando pela União Europeia.

O recurso será inicialmente exclusivo para a União Europeia, devido à Lei dos Mercados Digitais, que visa evitar monopólios e práticas anticompetitivas. A nova funcionalidade do WhatsApp e Messenger reflete essa legislação, permitindo a integração de serviços de terceiros, oferecendo mais liberdade aos usuários.

Privacidade e segurança; prioridades

A Meta também garantiu que a privacidade e segurança dos usuários estão sendo priorizadas nesse processo. A empresa tem colaborado com serviços de mensagens de terceiros para assegurar que a experiência seja tanto segura quanto eficiente.

Segundo a companhia, embora a integração permita que outros aplicativos de mensagens se conectem ao WhatsApp e Messenger, todas as conversas seguirão os mesmos padrões de criptografia e proteção de dados já utilizados pela Meta. Isso inclui a criptografia de ponta a ponta, que garante a segurança das conversas.

Formas de visualização

Os usuários da União Europeia poderão optar por duas formas de visualizar suas conversas. A primeira forma oferece uma interface que combina todas as conversas em um único lugar, facilitando a navegação entre diferentes serviços.

A segunda opção disponibiliza uma lista separada, que organiza os contatos e conversas da Meta em uma aba, e as conversas de outros aplicativos em outra aba distinta. Essa flexibilidade é uma tentativa de oferecer uma experiência personalizada, permitindo que o usuário escolha a interface que mais se adapta às suas necessidades.

Há data oficial para lançamento?

Embora a funcionalidade ainda não tenha uma data oficial de lançamento fora da União Europeia, a expectativa é que, conforme a Meta atenda às exigências regulatórias, a novidade seja expandida para outros mercados.

A empresa não deu uma previsão exata para a liberação global da atualização, mas indicou que o recurso pode estar disponível em mais regiões no futuro.

A Meta também mencionou que continuará colaborando com outros serviços de mensagens para garantir que a experiência seja aprimorada ao longo do tempo, ajustando o sistema conforme o feedback dos primeiros usuários.

Confira também:

Um grande passo na integração entre plataformas de mensagens

Essa nova funcionalidade do WhatsApp e Messenger representa um grande passo na direção de uma maior integração entre plataformas de mensagens, algo que muitos usuários já esperavam há algum tempo.

A possibilidade de centralizar as comunicações em um único aplicativo trará mais conveniência, eliminando a necessidade de gerenciar várias plataformas simultaneamente.

Contudo, ainda resta saber como essa novidade será recebida pelos usuários fora da União Europeia e como será sua implementação em nível global. Até lá, a Meta segue trabalhando para cumprir as exigências regulatórias e garantir uma experiência segura e eficiente para todos.

Assista: