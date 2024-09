Não seja passado para trás! Aprenda a consultar se está tudo certo com o seu FGTS

Verificar se o depósito do FGTS está em dia é essencial. Saiba como acompanhar o saldo e o que fazer em caso de irregularidades.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um dos direitos mais importantes do trabalhador brasileiro, e verificar se o depósito está sendo feito corretamente é muito importante. O empregador deve realizar o depósito mensalmente, conforme previsto na legislação trabalhista, mas nem sempre isso acontece de forma regular.

É por isso que os trabalhadores precisam estar atentos e conferir se os valores estão sendo devidamente creditados em sua conta do FGTS. A falta de controle sobre esses depósitos pode gerar problemas no futuro, principalmente em momentos em que o trabalhador mais precisa, como demissão ou compra de um imóvel.

Saber como consultar o saldo do Fundo de Garantia de maneira prática e segura é fundamental para garantir que seus direitos estão sendo respeitados. A seguir, veremos como você pode fazer essa verificação e o que fazer caso encontre alguma irregularidade.

Seu FGTS pode não estar sendo depositado corretamente. Veja formas simples de consultar e garantir que seus direitos estão sendo respeitados. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como consultar o saldo do FGTS?

A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FGTS, disponibiliza diferentes formas de consulta para os trabalhadores. Uma das maneiras mais simples é pelo serviço de SMS.

Você pode cadastrar seu número no site da Caixa e passar a receber notificações mensais sobre os depósitos. Assim, sempre que um valor for creditado em sua conta do FGTS, você será informado de forma automática.

Outra opção bastante prática é o aplicativo do FGTS, que está disponível para download em smartphones com sistema Android e iOS.

Com o app, você pode consultar o saldo de sua conta a qualquer momento e acompanhar todas as movimentações. Isso permite um controle mais rápido e eficiente, sem precisar esperar pelo extrato impresso.

Para quem prefere métodos mais tradicionais, a Caixa também oferece a possibilidade de receber o extrato do Fundo de Garantia via correio. Esse documento é enviado a cada dois meses, detalhando todas as transações feitas na sua conta.

O que fazer se os depósitos do FGTS não estão sendo feitos?

Caso você perceba que o depósito do FGTS não está sendo realizado corretamente, é importante tomar algumas providências. O primeiro passo é verificar junto ao empregador se há algum erro ou atraso no pagamento.

Muitas vezes, a empresa pode estar enfrentando dificuldades ou ter cometido um erro administrativo, e a situação pode ser resolvida diretamente.

Se o problema persistir, o trabalhador pode recorrer ao Ministério do Trabalho e da Previdência. Através de uma denúncia formal, você pode solicitar que uma Delegacia Regional do Trabalho faça a fiscalização.

É fundamental agir rapidamente para garantir que seu direito ao Fundo de Garantia seja respeitado, evitando maiores problemas no futuro.

Quais são os principais benefícios do FGTS?

Além de garantir uma reserva financeira em casos de demissão sem justa causa, o FGTS pode ser utilizado em várias situações importantes na vida do trabalhador.

Por exemplo, ele pode ser usado na compra da casa própria, proporcionando um alívio financeiro para quem deseja adquirir um imóvel. Também pode ser utilizado para tratamento de doenças graves, como câncer ou HIV, oferecendo um apoio em momentos delicados de saúde.

Outro ponto positivo é o fato de o FGTS render juros. Embora a taxa de rendimento seja baixa em comparação com outras opções de investimento, ainda assim, é um fundo que gera juros e atualização monetária, garantindo que o trabalhador acumule um montante ao longo dos anos.

Como acompanhar o rendimento do FGTS?

Para verificar o rendimento do seu FGTS, o aplicativo do FGTS é a ferramenta mais prática. Ele mostra, de forma clara, o saldo atualizado e os rendimentos que o fundo gerou ao longo do tempo.

Também é possível acompanhar esses detalhes pelo extrato enviado pela Caixa ou diretamente pelo site da Caixa Econômica.

Saber como consultar e acompanhar os depósitos do seu FGTS é importante para garantir que seus direitos estão sendo respeitados. Seja pelo SMS, aplicativo ou extrato físico, o importante é ter controle sobre seus valores e agir rapidamente caso identifique qualquer irregularidade.

