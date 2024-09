Netflix, Apple TV+, Max, Prime Video e Disney+  custando R$ 368,89 faz brasileiros desistirem; veja

Os novos preços das principais plataformas de streaming surpreendem os brasileiros. Saiba quais serviços foram reajustados e como isso impacta o bolso dos assinantes.

Os serviços de streaming se consolidaram como uma parte do entretenimento para milhões de brasileiros. No entanto, as recentes mudanças nos valores de assinatura das principais plataformas, como Netflix, Apple TV+, Max, Prime Video e Disney+, estão gerando dúvidas e até descontentamento entre os usuários.

Os novos valores, que podem chegar a R$ 368,89 mensais nos planos premium, têm levado muitos a reconsiderar suas assinaturas. Agora, com o aumento nos preços, esses serviços estão deixando de ser uma alternativa acessível, e muitas pessoas estão optando por cancelar ou repensar suas assinaturas.

A seguir, vamos detalhar as mudanças de preços dessas plataformas em 2024 e o impacto no bolso dos consumidores.

Com aumentos significativos nos serviços de streaming, brasileiros reconsideram suas assinaturas. Veja como os novos valores podem afetar o orçamento mensal. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais são os novos valores dos serviços de streaming em 2024?

O ano de 2024 trouxe ajustes significativos nas tarifas dos serviços de streaming, com aumentos que variam entre 30% e 40% em comparação com os anos anteriores.

Esse crescimento nos preços superou a inflação acumulada, que foi de 21,1%. Aqui estão os detalhes sobre os novos valores das principais plataformas:

Netflix: O que mudou nos preços?

A Netflix ajustou os valores de suas assinaturas, e agora os usuários precisam se adaptar às novas tarifas:

Plano com anúncios : de R$ 18,90 para R$ 20,90 por mês.

: de para por mês. Plano sem anúncios : de R$ 39,90 para R$ 44,90 por mês.

: de para por mês. Plano Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90 por mês.

Além disso, a Netflix impôs uma taxa adicional de R$ 12,90 por usuário extra, como forma de limitar o compartilhamento de contas.

Prime Video: Novas tarifas para 2024

O Amazon Prime Video, que se destaca pela variedade de conteúdos e benefícios associados ao serviço Prime, também sofreu reajustes:

Plano mensal : R$ 19,90 , com 3 telas simultâneas e resolução 4K.

: , com 3 telas simultâneas e resolução 4K. Plano anual: R$ 166,80, com os mesmos benefícios do plano mensal, mas em um único pagamento.

Apple TV+: Ajuste de preços

O Apple TV+ atualizou sua mensalidade para R$ 21,90, oferecendo acesso a 6 telas simultâneas e opções de download.

Globoplay: Mudanças nos valores

Muito popular entre os brasileiros, o Globoplay também passou por ajustes em seus valores:

Standalone Globoplay : R$ 24,90 mensais ou R$ 238,80 anuais – com 4 canais ao vivo e suporte para 5 dispositivos simultâneos em 4K.

: mensais ou anuais – com 4 canais ao vivo e suporte para 5 dispositivos simultâneos em 4K. Globoplay + Canais ao Vivo: R$ 49,90 mensais ou R$ 514,80 anuais – incluindo 21 canais ao vivo.

Max: Novos preços em 2024

O serviço anteriormente conhecido como HBO Max também ajustou suas tarifas:

Básico com anúncios : R$ 29,90 por mês ou R$ 18,90 no plano anual – 2 telas simultâneas, resolução Full HD.

: por mês ou no plano anual – 2 telas simultâneas, resolução Full HD. Standard : R$ 39,30 por mês ou R$ 29,90 no plano anual – 2 telas simultâneas, 30 downloads offline.

: por mês ou no plano anual – 2 telas simultâneas, 30 downloads offline. Platinum: R$ 55,90 por mês ou R$ 39,90 no plano anual – 4 telas simultâneas, 4K HDR, 100 downloads offline.

Disney+ e Star+: Reajuste de preços

Com a fusão dos catálogos do Disney+ e Star+, os valores também aumentaram:

Padrão : R$ 43,90 por mês ou R$ 368,90 por ano – com suporte para 2 dispositivos simultâneos e downloads em até 10 dispositivos.

: por mês ou por ano – com suporte para 2 dispositivos simultâneos e downloads em até 10 dispositivos. Premium: R$ 62,90 por mês ou R$ 527,90 por ano – inclui áudio Dolby Atmos, vídeo 4K HDR, até 4 dispositivos simultâneos.

Outras plataformas também sofreram reajustes

Plataformas menores, como Paramount Plus, Looke, Mubi e Crunchyroll, também ajustaram seus preços:

Paramount Plus : R$ 14,90 mensais – com 2 telas simultâneas.

: mensais – com 2 telas simultâneas. Looke : R$ 16,90 mensais – permite 3 telas simultâneas.

: mensais – permite 3 telas simultâneas. Mubi : R$ 34,90 mensais ou R$ 298,80 anuais.

: mensais ou anuais. Crunchyroll Fan: R$ 14,99 mensais – 1 tela, sem opção de download.

Com esses reajustes, muitos brasileiros estão reconsiderando a manutenção de múltiplas assinaturas, já que o custo pode superar R$ 368,89 em alguns casos. Para equilibrar o orçamento, uma saída tem sido alternar as assinaturas ou optar por serviços mais acessíveis.

