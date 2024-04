Estudantes inscritos no ENEM 2024 podem receber R$ 200; entenda

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das principais avaliações educacionais do país, abrindo portas para o ingresso no Ensino Superior.

O Governo Federal anunciou um incentivo de R$ 200,00 para os alunos que realizarem o exame, visando estimular a participação dos estudantes. Mas quem pode receber esse benefício?

Saiba quem pode receber o benefício de R$ 200 para o Enem 2024 anunciado por Lula. Entenda os critérios e como solicitar isenção da taxa de inscrição. (Foto: divulgação).

Quem pode receber o benefício de R$ 200,00?

A recompensa será concedida independentemente do desempenho do candidato na prova. No entanto, é importante destacar que nem todos os alunos serão contemplados com essa medida.

O benefício será disponibilizado exclusivamente para os estudantes de escolas públicas que estejam inscritos no Programa Pé-de-meia.

Aproveite e confira: Governo anuncia novo AUXÍLIO para estudantes brasileiros; não é o ‘Pé-de-Meia’

Conheça o programa Pé-de-meia

A colaboradora Lila Cunha, especialista no assunto, esclarece o funcionamento do Programa Pé-de-meia, fundamental para compreender quem terá direito ao benefício:

Quais são os critérios para receber os R$ 200,00 do Enem 2024?

O Governo Lula anunciou a concessão do benefício de R$ 200,00 para os candidatos que prestarão o Enem 2024.

Contudo, é essencial compreender que apenas alguns serão contemplados. Vejamos quem são eles:

Sim, o Governo Federal irá disponibilizar R$ 200,00 para os candidatos ;

; No entanto, o benefício não abrange todos os candidatos;

Somente os alunos de escolas públicas que participam do Programa Pé-de-meia serão contemplados;

serão contemplados; É necessário estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ;

; Os candidatos devem ter entre 14 e 24 anos ;

; Além disso, é preciso fazer parte de famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Como receber o benefício para o Enem 2024?

Até o momento, o Governo não divulgou detalhes sobre o prazo de pagamento do benefício para os candidatos do Programa Pé-de-meia que prestarão o vestibular neste ano.

A expectativa é que o valor seja creditado na conta do Caixa Tem após a participação do aluno, independentemente da nota obtida na prova.

Inscrições e isenção da taxa de inscrição do Enem 2024

Embora as inscrições para o Enem 2024 ainda não estejam abertas, é importante destacar que os candidatos da rede pública de ensino já podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, o que estará disponível até sexta-feira, dia 26 de abril.

Como solicitar a isenção?

Acesse a página do Participante do Enem;

No chat, solicite “Justificativa de ausência/isenção”;

Responda ao desafio selecionando o símbolo;

Digite o número do seu CPF;

Inicie o processo de preenchimento da ficha de isenção.

Agora, você está por dentro dos critérios para receber o benefício de R$ 200,00 para o Enem 2024 e também sabe como solicitar a isenção da taxa de inscrição. Prepare-se para o exame e boa sorte!

Aproveite e confira: Estudantes do Pé-de-Meia recebem presente SURPRESA do Governo; confira