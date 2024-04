WhatsApp terá integração bancária direto com o app; confira como funciona

A fintech Magie lança no mercado brasileiro uma inovadora plataforma de transações bancárias, destacando-se por utilizar inteligência artificial generativa que permite uma integração completa com o WhatsApp. Desde o início do ano, em fase piloto, a plataforma já processou mais de R$ 13 milhões em transações financeiras.

Funcionalidades e serviços oferecidos

O serviço, que é gratuito, interpreta comandos enviados por áudio, imagem ou texto, executando transferências, agendamentos e pagamentos de contas de maneira intuitiva.

“A Magie se diferencia dos aplicativos bancários tradicionais ao entender pedidos em linguagem cotidiana, facilitando a interação como se o usuário estivesse conversando com um amigo ou seu gerente de banco”, explica Luiz Ramalho, fundador e CEO da Magie.

Além disso, a tecnologia da Magie proporciona suporte ao cliente em tempo real, oferecendo respostas a perguntas e informações sobre contas a pagar e saldos disponíveis. O principal objetivo da startup é atender indivíduos com alto volume de transações financeiras, oferecendo as funcionalidades de uma conta bancária com o adicional de atuar como uma assistente pessoal.

Private banking acessível pelo WhatsApp

Atualmente, o acesso à plataforma está restrito a convidados e usuários que fazem parte de uma lista de espera. Interessados podem manifestar seu desejo de participar dessa lista através do site da Magie. A entrada também pode ser facilitada por convite de usuários atuais do serviço.

Luiz Ramalho salienta a ambição da fintech de democratizar o acesso ao private banking usando a inteligência artificial. “Com o avanço do Open Finance, esperamos conectar-nos a todos os bancos, ampliando as funcionalidades do nosso serviço para abranger mais atividades financeiras”, complementa o CEO.

Esta abordagem não só propõe uma solução mais personalizada para a gestão financeira mas também promete expandir o alcance de serviços bancários privados a um público mais amplo, usando tecnologia de ponta para simplificar e personalizar a experiência bancária.

Como atualizar o WhatsApp corretamente?

Para atualizar o WhatsApp corretamente, siga estas etapas simples:

Abra a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel, seja a App Store (para iOS) ou a Google Play Store (para Android). Na barra de pesquisa, digite “WhatsApp” e localize o aplicativo na lista de resultados. Se houver uma atualização disponível, você verá um botão indicando “Atualizar”. Clique ou toque neste botão. Aguarde enquanto o dispositivo baixa e instala a atualização. Isso pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da sua conexão com a internet e do tamanho da atualização. Após a conclusão da atualização, abra o WhatsApp para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

Manter seu WhatsApp atualizado é importante para garantir que você tenha acesso às últimas funcionalidades, correções de bugs e medidas de segurança mais recentes.

