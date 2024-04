Tik Tok será BANIDO? Entenda o que irá acontecer com o app

A possível proibição do TikTok nos Estados Unidos tem sido um tema quente de debates e preocupações, não só entre os usuários, mas também no âmbito político e empresarial. Recentemente, o presidente Joe Biden sancionou uma lei que dá à ByteDance, empresa chinesa proprietária do TikTok, um prazo até janeiro de 2025 para vender suas operações americanas a uma empresa confiável nos EUA.

Caso contrário, o aplicativo será retirado das principais plataformas de distribuição digital. Vamos explorar o que isso significa e quais são os possíveis cenários futuros.

Entenda os impactos do ultimato dado ao TikTok para vender suas operações nos EUA ou enfrentar a exclusão das principais plataformas digitais. Leia mais sobre a situação atual e futura. (Foto divulgação)

Tik Tok será BANIDO? Entenda

Sob a nova legislação, a ByteDance tem um prazo inicial de 270 dias, que pode ser estendido por mais 90 dias, para encontrar um comprador adequado para as operações do TikTok nos Estados Unidos.

Essa decisão é uma tentativa de mitigar preocupações sobre a segurança nacional, visto que os EUA alegam que o TikTok poderia estar coletando dados confidenciais dos americanos, possivelmente para espionagem pela China.

Shou Zi Chew, presidente-executivo do TikTok, expressou otimismo e determinação em enfrentar essa decisão nos tribunais, alegando que a proibição seria devastadora para milhões de empresas americanas que utilizam a plataforma para alcançar seus públicos, bem como para os 170 milhões de usuários nos EUA.

Implicações para usuários e empresas

A retirada do TikTok das lojas de aplicativos da Apple e Google, caso a venda não ocorra, representaria um golpe significativo para a liberdade de expressão digital e para o ecossistema de mídia social nos EUA. A plataforma tornou-se um espaço vital para a expressão criativa e interação social, especialmente entre os jovens.

A questão do TikTok também se enreda com a política, sendo uma continuação das tensões entre os EUA e a China sobre tecnologia e dados. O ex-presidente Donald Trump já havia tentado banir o aplicativo em 2020, e agora, a questão ressurge em meio a campanhas eleitorais, com Trump indicando que a proibição poderia alienar muitos jovens eleitores.

Qual será o futuro do TikTok?

Enquanto a ByteDance prepara sua defesa jurídica, o futuro do TikTok nos EUA pende em uma balança. A resolução deste caso poderá definir precedentes importantes para como os aplicativos estrangeiros operam nos Estados Unidos e como os dados dos usuários são protegidos em uma era digital globalizada.

Em uma mensagem direta aos seus usuários, Shou Zi Chew assegurou que a empresa não tem intenção de se retirar dos EUA e continuará lutando pela operação do app. “Fiquem tranquilos, não vamos a lugar algum. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos prevalecer novamente,” afirmou Chew.

A situação do TikTok nos Estados Unidos é um reflexo das complexas interações entre comércio, política e direitos digitais. Enquanto aguardamos os desenvolvimentos futuros, o impacto dessa decisão continuará sendo debatido por stakeholders em todos os níveis da sociedade.

