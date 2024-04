WhatsApp: Usuários saltam de ALEGRIA com lançamento de ferramenta bancária dentro do app; confira

A fintech Magie está introduzindo no mercado brasileiro uma inovadora plataforma de transações bancárias que promete revolucionar a maneira como interagimos com nossas finanças. Integrando inteligência artificial generativa ao WhatsApp, essa ferramenta permite a realização de transações financeiras diretamente pelo aplicativo de mensagens mais popular do país.

Desde o início do ano, quando foi lançada em fase piloto, a plataforma já processou mais de R$ 13 milhões em transações.

Funcionalidades e benefícios da nova ferramenta

A plataforma da Magie se destaca por ser totalmente gratuita e por sua capacidade de compreender instruções e dados enviados de formas variadas, como áudio, imagem e texto.

Isso permite que os usuários executem transferências, agendem pagamentos e paguem contas de uma maneira extremamente intuitiva.

“Diferentemente dos aplicativos bancários tradicionais, a Magie entende pedidos feitos em uma linguagem cotidiana, como se os clientes estivessem interagindo com um amigo ou seu gerente de banco”, explica Luiz Ramalho, fundador e CEO da Magie.

Além de realizar transações, a tecnologia oferece suporte ao cliente em tempo real, capaz de responder perguntas e fornecer informações úteis como contas a pagar e saldo disponível.

A ferramenta é projetada para atender especialmente pessoas físicas com alto volume de transações, funcionando como uma conta bancária e assistente pessoal simultaneamente.

Acesso exclusivo e expansão futura

Atualmente, o acesso à plataforma está restrito a convidados e usuários que se inscreveram na lista de espera, disponível no site da Magie. Interessados podem sinalizar seu desejo de participar dessa lista através do mesmo site, ou serem convidados por usuários existentes, consolidando um modelo exclusivo de adesão inicial.

Olhando para o futuro, Ramalho destaca que o objetivo da Magie é expandir significativamente o acesso ao serviço de private banking. “Com os avanços do Open Finance, esperamos conectar a plataforma a todos os bancos, ampliando as funcionalidades disponíveis para incluir uma gama ainda maior de operações financeiras”, afirma o CEO.

A visão da Magie é democratizar o acesso a serviços financeiros sofisticados, tornando-os disponíveis para uma parcela maior da população brasileira.

Este lançamento não apenas posiciona a Magie como pioneira na integração de inteligência artificial com serviços financeiros via WhatsApp, mas também como uma potencial líder em inovação financeira no Brasil.

