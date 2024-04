Governo cria nova LISTA DE BENEFÍCIOS para brasileiros que moram SOZINHOS

O brasileiro que mora sozinho, mesmo que não seja beneficiário do Bolsa Família, pode acessar diversos benefícios sociais importantes.

Muitas vezes, essas pessoas não estão cientes das oportunidades disponíveis porque a divulgação dessas informações é limitada ou confusa.

Esses benefícios são criados para aliviar algumas das dificuldades que o brasileiro que mora sozinho pode enfrentar, principalmente se a renda é baixa. Eles oferecem uma base de apoio para melhorar as condições de vida e trazer maior segurança para o futuro.

Surpreenda-se com os benefícios do governo para quem vive sozinho! Isenções em concursos, descontos na conta de luz e mais. Cadastre-se já no CadÚnico. (Foto: divulgação).

A importância do Cadastro Único (CadÚnico)

Para o brasileiro que mora sozinho, a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é essencial para acessar diversos benefícios.

Esse cadastro não só dá acesso ao Bolsa Família, como também a uma variedade de outros programas que podem ser muito úteis para quem vive sozinho.

Com um bom direcionamento e informações precisas, é possível explorar os benefícios disponíveis e aproveitar ao máximo as assistências oferecidas pelo governo.

Descubra os benefícios disponíveis

Isenção nas taxas de Concursos Públicos

O brasileiro que mora sozinho e está no Cadastro Único, principalmente com renda per capita inferior a meio salário mínimo, pode ter direito à isenção de taxas em concursos públicos.

Isso abre uma oportunidade para quem busca segurança por meio de empregos no setor público. Para solicitar a isenção, é fundamental manter o CadÚnico atualizado.

Assim, ao se inscrever em um concurso, basta declarar a condição de beneficiário e fornecer o Número de Identificação Social (NIS), que será checado pela organização do concurso para validação do benefício.

Desconto na conta de luz

O brasileiro que mora sozinho pode se beneficiar da Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece desconto na conta de luz para famílias inscritas no CadÚnico.

Esse alívio no orçamento é especialmente útil para pessoas com baixa renda, permitindo destinar mais recursos para outras despesas essenciais.

Para obter o desconto, basta entrar em contato com a concessionária de energia elétrica da sua região e informar o NIS.

Além disso, é preciso comprovar que sua renda atende aos requisitos do programa. Uma vez verificada a elegibilidade, o desconto é aplicado automaticamente à fatura de energia.

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O brasileiro que mora sozinho pode ter direito ao Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), desde que atenda a alguns critérios de elegibilidade.

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo.

Para obter o benefício, é preciso comprovar a renda e inscrever-se no CadÚnico. Uma característica importante do BPC é que não há a exigência de contribuições prévias ao INSS para ser elegível, o que pode ser um alívio para quem está em situação econômica precária.

Este benefício pode ser uma opção valiosa para quem não tem condições de se manter sozinho ou não recebe suporte da família.

