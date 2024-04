Dinheiro na conta! Especialista revela TRUQUE para liberar R$ 1.412 no aplicativo do Banco do Brasil

A era digital trouxe consigo uma revolução em muitos procedimentos anteriormente burocráticos, tornando-os mais simples e rápidos. No ano de 2024, essa transformação está claramente evidente na forma como os trabalhadores brasileiros podem verificar seus direitos ao abono salarial do PIS/PASEP, com eficiência ampliada graças ao uso de plataformas digitais.

Benefícios da Digitalização na Acessibilidade do PIS/PASEP

A digitalização trouxe o benefício de eliminar a necessidade de deslocamentos e longas esperas em filas. Agora, através de poucos cliques, os trabalhadores têm acesso a todas as informações necessárias sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Isso não apenas poupa tempo, mas também facilita o acesso a informações cruciais de maneira mais rápida e segura.

A Importância de Verificar o PIS/PASEP

Compreender os benefícios vinculados ao PIS/PASEP é de suma importância para os trabalhadores, pois estes programas não somente proporcionam o abono salarial, mas também estão relacionados a outros benefícios como o seguro-desemprego e a participação nos lucros das empresas. Esses programas são uma parte integral dos direitos trabalhistas no Brasil, reforçando a segurança financeira dos trabalhadores através do acesso a recursos adicionais.

Plataformas Recomendadas para Consulta

No corrente ano, os trabalhadores podem utilizar diversas plataformas digitais para efetuar a consulta ao PIS/PASEP. Entre as opções disponíveis estão a Carteira de Trabalho Digital, o aplicativo Caixa Tem, e o site do Banco do Brasil. O acesso a estas plataformas é facilitado pelo uso do CPF como chave de acesso, garantindo que a consulta seja tanto rápida quanto segura.

Para consultar o número do PIS, é possível:

Consultar a carteira de trabalho física;

Verificar o extrato do FGTS ;

; Acessar o Cartão Cidadão;

Consultar o número do PIS pelo CPF ligando para a Previdência Social (135) ou a Caixa Econômica Federal (0800-7260207);

Utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o aplicativo Caixa Trabalhador ;

; Consultar o número do PIS pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Elegibilidade e Calendário de Pagamento para 2024

Para ser elegível ao abono salarial do PIS/PASEP em 2024, os trabalhadores devem estar inscritos nos programas há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano de referência (2022), com remuneração de até dois salários mínimos.

Os pagamentos do PIS começam em 15 de fevereiro e seguem até 15 de agosto, variando conforme o mês de nascimento do beneficiário. Para o PASEP, os pagamentos são organizados pelo último dígito do número de inscrição, começando também em 15 de fevereiro e finalizando em 15 de agosto.

Em suma, a digitalização dos serviços relacionados ao PIS/PASEP não apenas simplifica os procedimentos para os trabalhadores, mas também garante que mais pessoas possam exercer seus direitos de maneira eficiente e segura. Este avanço tecnológico é um marco significativo na maneira como os brasileiros interagem com os serviços governamentais.

