Especialista revela TRUQUE para aumentar limite do Nubank em semanas; confira

O Nubank, uma das principais forças inovadoras no cenário bancário do Brasil, está ampliando sua gama de produtos para atender melhor seus mais de 80 milhões de usuários.

Dentre as novidades, destacam-se o empréstimo pessoal e o ‘Nu Limite Garantido‘, ambas soluções flexíveis criadas para otimizar a administração das finanças pessoais.

Como funciona o empréstimo pessoal no Nubank?

Para solicitar um empréstimo pessoal no Nubank, siga estes passos simples:

Acesso ao aplicativo: Abra o Nubank no seu smartphone e vá até a aba “Empréstimo”. Exploração de ofertas: Avalie as condições e ofertas disponíveis para encontrar a melhor opção para suas necessidades. Simulação: Customize o empréstimo escolhendo o motivo, valor desejado, número de parcelas e a data da primeira parcela. Confirmação: Confira todas as condições do seu empréstimo, incluindo taxas, e considere adicionar o Nubank Parcela Segura para maior segurança. Solicitação e recebimento: Após confirmar, envie sua solicitação. Se aprovado, o valor será depositado diretamente na sua conta Nubank.

Vantagens do empréstimo pessoal Nubank

Escolhendo o empréstimo pessoal do Nubank, você aproveita uma série de benefícios:

Não é necessário fornecer garantias físicas.

O processo é totalmente transparente com taxas competitivas.

Possibilidade de começar a pagar até 90 dias após a contratação.

Flexibilidade de pagamento em até 24 parcelas.

Aumento de limite com Nu limite garantido

O ‘Nu Limite Garantido’ é uma inovação para quem busca ampliar o limite do cartão de crédito. Ao investir a partir de R$ 1 em uma aplicação que rende 100% do CDI, o montante investido se transforma em limite disponível no cartão.

Este método é simples, prático e permite o resgate dos fundos a qualquer momento, desde que não estejam em uso.

Nubank ultravioleta: a experiência premium

Além de facilitar empréstimos e aumentar limites de crédito, o Nubank oferece o cartão Ultravioleta, que traz vantagens exclusivas:

Cashback: 1% de retorno em todas as compras, com potencial de aumento através de parcerias.

Com essas novidades apresentadas em 22/04/2024, o Nubank reafirma seu compromisso com a inovação, oferecendo aos usuários opções avançadas para melhor gerenciar suas finanças e maximizar o poder de compra de forma segura e conveniente.

