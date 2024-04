ESTOUROU! Saiba como fazer o famoso biscoito montanha-russa

Você já ouviu falar no biscoito montanha-russa? Este delicioso petisco tem conquistado muitos admiradores por seu sabor único e textura irresistível.

Além de ser extremamente fácil de preparar, esse biscoito oferece uma experiência culinária divertida para toda a família. A seguir, confira o passo a passo desta receita que promete virar a sua nova preferência na cozinha!

Descubra como preparar o famoso biscoito montanha-russa, uma receita simples com poucos ingredientes que resulta em um snack crocante e saboroso. (Foto divulgação)

Origem e curiosidade sobre o biscoito montanha-russa

A receita deste biscoito com polvilho azedo não é apenas uma questão de sabor, mas também carrega um significado especial. Criada pela mineira Vera Lúcia Barbosa, a receita se tornou uma tradição afetiva em sua família.

Foi apenas recentemente que ganhou o nome curioso de “montanha-russa”, dado pelos netos de Vera, encantados com o aspecto ondulado do biscoito.

Ingredientes necessários

Para embarcar nesta aventura culinária, você precisará de:

3 ovos

120 mililitros (meia xícara de chá) de leite

180 mililitros (três quartos de xícara de chá) de óleo

300 gramas (2 xícaras de chá) de polvilho azedo

Meia colher de chá de sal

30 gramas (um quarto de xícara de chá) de muçarela ralada grossa

Modo de preparo simplificado

Prepare a Massa: No liquidificador, adicione os ovos, o leite, o óleo, o polvilho azedo, o sal e a muçarela ralada. Bata tudo por cerca de um minuto, utilizando uma espátula ocasionalmente para garantir que todos os ingredientes se integrem bem. Asse com Perfeição: Transfira a massa para uma assadeira untada com óleo, de preferência com dimensões de 38x25x4 centímetros. Leve ao forno preaquecido a 210 graus Celsius e asse por 15 minutos ou até que o biscoito esteja dourado e crocante.

Experimente e compartilhe

O resultado é um biscoito dourado, com uma textura aerada e um sabor que balanceia perfeitamente o azedo do polvilho com o toque suave da muçarela. Essa receita não só é perfeita para servir em reuniões familiares, mas também como um lanche prático para qualquer momento do dia.

Prepare-se para surpreender a todos com essa receita fácil e deliciosa. O biscoito montanha-russa com certeza será um sucesso! Experimente, compartilhe com amigos e familiares, e veja por si mesmo por que este biscoito ganhou um lugar especial no coração e no paladar de tantas pessoas.

2 ideias de acompanhamentos para o seu biscoito

Preparar o biscoito montanha-russa é apenas o começo da diversão. Para tornar a experiência ainda mais saborosa, considere estes dois acompanhamentos que complementarão perfeitamente seu snack:

Patê de Ricota com Ervas: A leveza da ricota misturada com ervas frescas como salsinha, cebolinha e um toque de alho confere um sabor refrescante que contrasta deliciosamente com a textura crocante do biscoito. Simplesmente misture ricota amassada com as ervas picadas, um fio de azeite, sal e pimenta a gosto. Dip de Tomate Seco: Para um sabor mais robusto, um dip de tomate seco pode ser a escolha ideal. Bata no liquidificador tomates secos, um pouco de cream cheese ou creme de leite, sal e um pouco de pimenta vermelha para um toque especial. Este dip não apenas acrescenta um sabor intenso, mas também uma cor vibrante ao seu prato.

Experimente essas combinações e descubra novos sabores que farão do seu biscoito montanha-russa o destaque de qualquer reunião ou lanche rápido!

