Onde WhatsApp salva arquivos? Você tem fotos e vídeos que NEM SABE

Com o constante fluxo de arquivos de mídia enviados e recebidos, é comum surgir a dúvida sobre onde o WhatsApp armazena as imagens no dispositivo.

Similar a outros aplicativos e navegadores, quando você opta por baixar uma foto, o dispositivo a salva em uma pasta específica na memória interna.

Saiba onde o WhatsApp guarda suas imagens e fotos. Encontre-as facilmente no Android, iPhone e até no WhatsApp Desktop. Gerencie seus arquivos com eficiência! (Foto: divulgação).

Localização das imagens no Android

Nos dispositivos Android, o WhatsApp organiza os arquivos de mídia em pastas separadas por formato, como imagens estáticas, GIFs, vídeos, áudios, figurinhas e documentos.

Essas pastas podem ser acessadas através de aplicativos de gerenciamento de arquivos disponíveis na Google Play Store. O caminho para encontrar as imagens no Android é:

Memória do dispositivo > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media > WhatsApp Images

Esta pasta contém todas as imagens baixadas e recebidas pelo aplicativo, podendo também ser acessada através do computador quando o dispositivo está conectado via cabo USB.

Localização das imagens no iPhone

No iPhone, o acesso à memória interna e a localização de pastas específicas não são possíveis.

As fotos do WhatsApp podem ser encontradas apenas no aplicativo Fotos, desde que a opção “Salvar no Rolo da Câmera” esteja ativada. Para ativar esta opção, siga estes passos:

Abra o WhatsApp e vá para “Configurações”; Selecione “Conversas”; Marque a opção “Ativar rolo da câmera”.

Após ativar essa configuração, as imagens enviadas e recebidas serão salvas na pasta “WhatsApp” dentro do aplicativo Fotos.

Localização das imagens no WhatsApp Desktop (Windows)

O WhatsApp para desktop também baixa imagens recebidas e as salva como arquivos temporários na memória do computador.

No entanto, é importante observar que esses arquivos ainda permanecem salvos no celular caso o backup esteja ativado.

Para encontrar esses arquivos no Windows, é necessário acessar os arquivos ocultos e seguir um caminho específico:

Abra o Explorador de Arquivos do Windows; Selecione a aba “Exibir” e marque a opção “Itens ocultos”; Acesse Disco local/Usuários/Nome de usuário/AppData/Local/Packages; Procure por uma pasta com o nome “WhatsApp Desktop”; Continue no caminho LocalState/Shared/Transfers.

Dentro dessas pastas, é possível encontrar os arquivos de mídia recebidos. É importante ressaltar que no Windows, o WhatsApp não separa os arquivos por formato, então é possível encontrar fotos, vídeos e áudios na mesma pasta.

