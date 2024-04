Caixa Tem libera HOJE (24/04) pagamento TURBINADO do Bolsa Família para beneficiários com estes NIS; confira

A Caixa Econômica Federal realizou nesta segunda-feira (22) o pagamento da parcela de abril do Bolsa Família para os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) final 4. Este mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal beneficia cerca de 20,89 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 14,19 bilhões.

Detalhamento dos benefícios e adicionais do Bolsa Família

O valor base do Bolsa Família foi ajustado para R$ 600, enquanto o valor médio dos benefícios atinge R$ 680,90, devido à inclusão de três adicionais específicos:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Paga seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, visando apoiar a alimentação das crianças. Benefício para Famílias com Gestantes e Filhos de 7 a 18 Anos: Consiste em um acréscimo de R$ 50. Benefício para Famílias com Crianças de até 6 Anos: Aumento de R$ 150 para auxiliar no cuidado das crianças.

Esses pagamentos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês e os beneficiários podem verificar as datas e valores através do aplicativo Caixa Tem.

Mudanças relevantes no programa

A partir deste ano, os beneficiários do Bolsa Família não terão mais o desconto do Seguro Defeso, que antes era pago a pessoas que vivem da pesca artesanal e estão inativas durante o período de reprodução dos peixes. Essa alteração decorre da Lei 14.601/2023, que reintroduziu o Programa Bolsa Família após uma série de ajustes legislativos.

Integração de dados e impactos na elegibilidade

Desde julho do ano passado, o Bolsa Família tem seus dados integrados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Essa integração permitiu a exclusão de cerca de 130 mil famílias do programa neste mês, devido ao cruzamento de informações que identificou rendas acima dos limites estipulados para elegibilidade ao benefício.

Auxílio Gás: suporte continuado para famílias necessitadas

Paralelamente, o Auxílio Gás também foi pago nesta segunda-feira para as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com NIS final 4.

O valor do auxílio permanece em R$ 102, refletindo as recentes reduções no preço do botijão. Este programa está garantido até o fim de 2026, beneficiando aproximadamente 5,8 milhões de famílias, com prioridade dada às mulheres responsáveis pela família e vítimas de violência doméstica.

Esses programas e ajustes são parte dos esforços contínuos do governo para oferecer suporte financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo que medidas de assistência social sejam eficazes e alinhadas às necessidades da população brasileira.

