Receber notificações incessantes de aplicativos pode ser bastante incômodo. No entanto, o Android 15 promete trazer uma solução inovadora para esse problema.

A versão Beta do sistema operacional revelou um conjunto de funcionalidades ocultas que permitem um controle mais eficiente e personalizado sobre os alertas, possibilitando uma experiência de usuário mais limpa e organizada.

Lançamento do Android 15 pretende facilitar a vida dos usuários que recebem muitas notificações; entenda | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Descoberta e funcionalidades do novo canal de notificações

A descoberta dessas novas funcionalidades foi feita por Mishaal Rahman, um desenvolvedor que compartilhou suas descobertas no site Android Authority. O novo sistema de gerenciamento de notificações do Android 15 Beta inclui a possibilidade de ativar certas flags, ou marcadores, que permitem ao usuário visualizar e desativar notificações que não são frequentemente utilizadas pelos aplicativos.

Inicialmente, o usuário se depara com um número limitado de opções de alertas que podem ser ativados ou desativados. Estes representam os alertas que o aplicativo realmente utiliza com frequência.

Para acessar a lista completa de canais de notificação, basta tocar nos três pontos situados no canto superior direito da interface do usuário e selecionar a opção “Show unused channels” (Mostrar canais não utilizados). Essa lista expandida pode ser surpreendente em termos de volume, oferecendo uma perspectiva mais clara de quão inundado pode estar nosso sistema de notificações.

Impacto e potencial do novo sistema de notificações

Um exemplo claro dessa funcionalidade pode ser visto no uso do Instagram. Normalmente, a Meta configura o Instagram para utilizar três canais principais de notificações.

Contudo, ao ativar as novas configurações do Android 15, o número de canais de notificação pode expandir para 25. Surpreendentemente, 22 destes são automaticamente categorizados como não utilizados e podem ser desativados, reduzindo significativamente a quantidade de interrupções.

A possibilidade de desativar massivamente esses canais não utilizados é um grande avanço, pois garante que os usuários só receberão notificações essenciais, relevando a importância de ter um sistema operacional que não apenas gerencia, mas personaliza a experiência de alertas.

Fique atento a este detalhe

Caso o Google decida implementar essa função na versão estável do Android 15, será possível ter um controle muito mais rigoroso e personalizado sobre o que cada aplicativo está autorizado a enviar, transformando a gestão de notificações numa prática mais intuitiva e menos invasiva.

Esta nova abordagem não só aumenta a usabilidade do dispositivo, mas também contribui para a melhoria da qualidade de vida digital dos usuários, permitindo-lhes concentrar-se nas notificações que realmente importam, enquanto o resto permanece silenciosamente no fundo. Com tais melhorias, o Android 15 está definido para ser um divisor de águas na forma como interagimos com nossos dispositivos móveis diariamente.

