Receba HOJE bônus TURBINADO do Governo diretamente na conta do Bolsa Família; confira

O Vale Gás é uma importante iniciativa do Governo Federal que visa auxiliar as famílias de baixa renda na aquisição do gás de cozinha, fundamental para a preparação de alimentos.

Para o mês de abril, o benefício foi estipulado em R$ 102, valor que reflete o preço médio de um botijão de 13kg. É relevante destacar que este valor pode sofrer ajustes mensais, variando de acordo com o preço médio do botijão no período do pagamento.

Entendendo o funcionamento do Vale Gás

O Vale Gás opera de forma similar ao extinto Bolsa Família, com distribuição do benefício realizada de maneira bimestral. O calendário de pagamento é organizado conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário, garantindo assim que as famílias mais necessitadas possam contar com esse suporte essencial regularmente.

Elegibilidade e inscrição para o Vale Gás em 2024

Para ser elegível ao recebimento do Vale Gás em 2024, as famílias devem estar cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

Os critérios incluem uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 606) ou renda familiar total de até três salários mínimos. Além disso, famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), aquelas com muitos membros ou com menores rendas, e famílias chefiadas por mulheres vítimas de violência doméstica recebem prioridade no programa.

O calendário de pagamento do Vale Gás para abril de 2024 já está definido, com datas específicas para cada final de NIS, abrangendo os dias 17 a 30 de abril. Este calendário estruturado permite que os beneficiários planejem com antecedência a compra do botijão de gás.

Processo de inscrição no CadÚnico

Para as famílias que ainda não estão inscritas no CadÚnico, mas acreditam ser elegíveis, é recomendado procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

No CRAS, é possível agendar um atendimento para realizar o cadastro, o que inclui a apresentação de documentos como identificação, comprovante de residência e de renda. Durante o atendimento, será necessário responder a um questionário socioeconômico, que ajudará a determinar a elegibilidade para o Vale Gás e outros programas sociais.

O processo de inscrição é um passo crucial para que as famílias em situação de vulnerabilidade possam acessar não apenas o Vale Gás, mas uma variedade de benefícios oferecidos pelo governo. Com isso, busca-se mitigar as dificuldades enfrentadas por essas famílias, proporcionando um suporte mais amplo para suas necessidades básicas.

