ATENÇÃO! Alertas anticiclone para ESTAS regiões brasileiras

Com a chegada de um anticiclone no centro do país, uma parcela significativa do território brasileiro experimentará condições climáticas peculiares nesta terça-feira.

Enquanto algumas regiões enfrentam alertas de chuvas intensas, outras desfrutam de um clima seco e ameno. Vamos desvendar os impactos desse fenômeno e como ele afeta diversas áreas do Brasil, desde o Norte até o Sudeste.

Alertas anticiclone, confira regiões

O anticiclone, uma área de alta pressão atmosférica, se faz presente especialmente sobre o estado de São Paulo, afetando também partes do Centro-Oeste e do Sudeste.

Essa condição climática traz um tempo mais estável e seco, caracterizado por um céu limpo, poucas nuvens e baixa umidade. Esse cenário contribui para um dia ensolarado e com temperaturas amenas, propício para atividades ao ar livre, mas requer cuidados com a hidratação devido ao ar seco.

Confira as regiões que podem ser afetadas:

Sudeste : Em São Paulo, a umidade será particularmente baixa, exigindo atenção especial à hidratação. As temperaturas se manterão amenas, com uma máxima de 33ºC no Rio de Janeiro e mínima de 16°C em Belo Horizonte.

: Em São Paulo, a umidade será particularmente baixa, exigindo atenção especial à hidratação. As temperaturas se manterão amenas, com uma máxima de 33ºC no Rio de Janeiro e mínima de 16°C em Belo Horizonte. Centro-Oeste: Predomina o clima estável, com céu claro e sol forte. Brasília terá mínimas de 17°C e Campo Grande pode esperar máximas de até 33ºC. A região promete um dia tranquilo sem previsão de chuvas significativas.

Alertas de chuva intensa em outras regiões

Enquanto o Centro-Oeste e o Sudeste desfrutam de estabilidade, outras regiões do Brasil enfrentam condições adversas. Veja quais são:

Sul : Uma linha de instabilidade afeta principalmente o oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas fortes e tempestades. O Paraná deve permanecer seco durante o dia.

: Uma linha de instabilidade afeta principalmente o oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, com previsão de chuvas fortes e tempestades. O Paraná deve permanecer seco durante o dia. Nordeste : A influência de ventos úmidos do Atlântico e da Zona de Convergência Intertropical provoca chuvas intensas no recôncavo baiano, com destaque para Salvador onde se espera um acumulado de até 100 mm.

: A influência de ventos úmidos do Atlântico e da Zona de Convergência Intertropical provoca chuvas intensas no recôncavo baiano, com destaque para Salvador onde se espera um acumulado de até 100 mm. Norte: A região continua a receber chuvas fortes, com destaque para o estado de Roraima, que além das chuvas, experimentará uma queda nas temperaturas.

O que esperar nos próximos dias?

As condições climáticas extremas demonstram a dinâmica atmosférica atuante sobre o Brasil. Com a previsão de que o anticiclone continue influenciando o tempo no centro do país, é esperado que a estabilidade se mantenha nas regiões Central e Sudeste. Contudo, é fundamental continuar acompanhando os alertas meteorológicos, especialmente em áreas propensas a chuvas intensas e tempestades.

Este cenário de contrastes climáticos exige atenção e preparação. Seja para aproveitar um dia ensolarado ou para se proteger de tempestades, estar informado é o melhor plano de ação. Mantenha-se atualizado com as previsões locais e tome as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar durante este período de variações climáticas intensas.

