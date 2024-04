Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira (17 de abril de 2024) o lançamento de uma nova modalidade de pagamento via Pix, especialmente projetada para pequenas e médias empresas (PMEs) que são clientes do banco. Esta nova opção permite realizar pagamentos parcelados que são creditados à vista na conta do recebedor, uma solução que combina flexibilidade e imediatismo.

Itaú libera Pix parcelado em até 36x para clientes; saiba quem tem o direito | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes da nova modalidade de Pix Parcelado

Parcelamento : Os empresários podem parcelar transações em até 36 vezes, oferecendo maior flexibilidade na gestão financeira sem afetar o limite do cartão de crédito.

: Os empresários podem parcelar transações em até 36 vezes, oferecendo maior flexibilidade na gestão financeira sem afetar o limite do cartão de crédito. Valor Mínimo : A transação mínima para utilizar esta modalidade é de R$ 1.000, tornando-a ideal para despesas significativas.

: A transação mínima para utilizar esta modalidade é de R$ 1.000, tornando-a ideal para despesas significativas. Taxas e Condições: As taxas de juros e as condições específicas do parcelamento variam conforme o perfil de crédito do cliente, permitindo personalização de acordo com as necessidades de cada empresa.

Disponibilidade:

Acesso Inicial : A funcionalidade já está disponível para parte dos clientes pessoa jurídica através do aplicativo móvel do banco e será expandida para todos os clientes elegíveis ao crédito até o final de abril de 2024.

: A funcionalidade já está disponível para parte dos clientes pessoa jurídica através do aplicativo móvel do banco e será expandida para todos os clientes elegíveis ao crédito até o final de abril de 2024. Extensão para Pessoas Físicas: Itaú também introduziu o pagamento parcelado via Pix para clientes pessoas físicas desde fevereiro de 2023, ampliando o alcance desta conveniente modalidade de pagamento.

Vantagens do pix parcelado para PMEs

Michel Cury, diretor de Produtos do Itaú, destacou várias vantagens desta inovação para as PMEs:

Acesso facilitado ao crédito : Esta modalidade simplifica o acesso ao crédito para PMEs, permitindo uma melhor alocação de recursos sem comprometer linhas de crédito existentes.

: Esta modalidade simplifica o acesso ao crédito para PMEs, permitindo uma melhor alocação de recursos sem comprometer linhas de crédito existentes. Gestão de fluxo de Caixa : Com o parcelamento disponível, as empresas podem gerenciar melhor seus pagamentos e fluxo de caixa.

: Com o parcelamento disponível, as empresas podem gerenciar melhor seus pagamentos e fluxo de caixa. Negociação com fornecedores: Empresas têm a possibilidade de negociar descontos com fornecedores, visto que estes recebem os pagamentos à vista, mesmo que a compra seja parcelada.

Como funciona

Para usar o Pix parcelado do Itaú, empresários precisam:

Acessar o App Itaú Empresas: Entre no aplicativo e selecione a opção de Pix Parcelado. Escolher o Fornecedor e Definir o Plano: Defina o fornecedor, o valor a ser pago e o número de parcelas, conforme a necessidade e o limite de crédito disponível. Confirmar a Transação: Revise os termos do parcelamento e as taxas aplicadas, e confirme a transação para que o fornecedor receba o valor integral imediatamente.

O Pix parcelado é mais uma ferramenta que o Itaú Unibanco oferece para apoiar o desenvolvimento e a sustentabilidade financeira das pequenas e médias empresas no Brasil. Com planos flexíveis de pagamento e a possibilidade de negociação de descontos, o Itaú reafirma seu compromisso com a inovação e suporte ao empresariado nacional. Esta modalidade promete ser uma solução estratégica para as PMEs ajustarem melhor seus compromissos financeiros com a liquidez que o mercado exige.

