Estudantes podem ganhar R$ 9,2 mil para realizar o Enem

Com o objetivo de combater a evasão escolar e oferecer suporte financeiro, o governo federal lança o programa Pé-de-Meia, que promete beneficiar cerca de 2,5 milhões de estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio da rede pública.

Descubra como funciona esse incentivo e quais são os passos para receber até R$ 9,2 mil ao longo dos três anos do ensino médio.

Conheça o Pé-de-Meia, o novo incentivo do governo que oferece até R$ 9,2 mil para estudantes de ensino médio da rede pública. (Foto divulgação)

Enem: Incentivos e benefícios do programa

Em um movimento significativo para fortalecer a educação pública no Brasil, o governo federal implementou uma nova iniciativa que promete transformar a trajetória educacional de milhões de estudantes de baixa renda. Através de um suporte financeiro robusto, esta ação tem como meta principal reduzir a evasão escolar e promover uma maior igualdade de oportunidades educacionais.

O Pé-de-Meia foi criado para manter jovens em situação de vulnerabilidade dentro da escola, fornecendo uma poupança que soma R$ 9.200 ao longo do ensino médio. O programa é dividido em vários incentivos:

Incentivo Matrícula : R$ 200 anuais, depositados no início do ano letivo.

: R$ 200 anuais, depositados no início do ano letivo. Incentivo Frequência : R$ 1.800 por ano, pagos mensalmente, exigindo a presença de pelo menos 80% nas aulas.

: R$ 1.800 por ano, pagos mensalmente, exigindo a presença de pelo menos 80% nas aulas. Incentivo Conclusão : R$ 1.000 anuais, acumulados e liberados após a conclusão do ensino médio.

: R$ 1.000 anuais, acumulados e liberados após a conclusão do ensino médio. Incentivo Enem: R$ 200, concedidos uma única vez ao final do terceiro ano, para aqueles que comprovarem participação no Enem.

Critérios de elegibilidade

Para ser elegível ao Pé-de-Meia, os estudantes devem:

Ter entre 14 e 24 anos.

Estar matriculados no ensino médio das redes públicas.

Ser parte de uma família com renda cadastrada no CadÚnico.

Possuir CPF ativo.

Inicialmente, o programa dará prioridade aos beneficiários do Bolsa Família, ampliando o alcance para outros estudantes conforme a implementação avança.

Procedimentos para receber o benefício

Os interessados não precisam se inscrever manualmente no programa. As contas bancárias serão abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, e os estudantes receberão notificações sobre a abertura e os depósitos. Importante ressaltar que menores de 18 anos necessitarão do consentimento dos responsáveis para movimentar a conta.

O Pé-de-Meia começou a ser implementado em fevereiro de 2024, com um orçamento anual previsto de R$ 7,1 bilhões. O pagamento do primeiro incentivo está programado para ocorrer entre 26 de março e 7 de abril. As secretarias de educação e instituições participantes devem enviar ao MEC as informações dos alunos mensalmente para garantir a continuidade do benefício.

Com a implementação do Pé-de-Meia, o Ministério da Educação visa não apenas fornecer assistência financeira, mas também impulsionar a permanência dos estudantes no sistema educacional, reduzindo as desigualdades e promovendo uma educação de qualidade para todos. Este é um passo significativo para garantir que a juventude brasileira tenha melhores oportunidades de educação e um futuro mais promissor.

Quer saber mais sobre como o programa Pé-de-Meia pode ajudar você ou alguém próximo? Mantenha-se informado e verifique os detalhes no aplicativo Jornada do Estudante ou diretamente nas instituições de ensino participantes.

